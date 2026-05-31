Tarihi surlarda ikinci dehşet son anda engellendi: Şüpheli çift yakalandı
2024’te Edirnekapı surlarında yaşanan ve kamuoyunda büyük infiale neden olan cinayetin ardından aynı bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Surların üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi.
- Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri Edirnekapı surlarında 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gözaltına aldı.
- Şüphelilerin telefon incelemesinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayıyla ilgili yazışmalar bulundu.
- E.D.Y. ve annesi A.H.K.'den şikayetçi olmadı.
- A.H.K., mahkemece 3 hafta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınarak adli kontrol hükümleri uygulandı.
- A.H.K.'nin bir süredir psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.
- Daha önce 4 Ekim 2024'te Edirnekapı surlarında Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i öldürüp intihar ettiği, evinde ise Ayşenur Halil'in cesedinin bulunduğu olayın benzeri bir durum yaşanmaması için müdahale edildiği belirtildi.
Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bulunan Edirnekapı surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü. Şüphelilerin cep telefonları incelendiğinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.
KIZ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayla ilgili E.D.Y. ve annesi, A.H.K.'den şikayetçi olmazken, A.H.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.H.K.'nin çıkarıldığı mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan, A.H.K.'nın bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirnekapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti.
Polis, Çelik'in evine gittiğinde, aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu.