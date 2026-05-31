Muğla’da sırra kadem basan kayıp müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık’ı arama çalışmaları sürüyor. Eşyaları plajda bulunan Kırbıyık için aramalar hem karadan hem denizden ilerletiliyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Kırbıyık, en son 30 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldü. Kırbıyık’tan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

EŞYALARI PLAJDA BULUNDU

Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların İnlice Plajı'nda tespit edilmesinin ardından, bölgeye hızla arama kurtarma unsurları sevk edildi. Bölgedeki çalışmalara karadan arama kurtarma ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve havadan tarama faaliyetlerine destek veren drone ekipleri katıldı. Ekiplerin İnlice Plajı ve çevresindeki kıyı şeridinde yürüttüğü yoğun çalışmalar devam ediyor.

1 YIL ÖNCE ATANMIŞ

Özkan Kırbıyık’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'de görevlendirildiği, 12 Ağustos 2025 tarihinde İnlice Ahmet Nazif İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atandığı, evli ve bir çocuk babası olduğu, çevresinde müzisyen kimliğiyle de tanındığı öğrenildi.

