Zonguldak’ta kız arkadaşının “3 kişi eve girip bıçakladı” ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 28 yaşındaki Ercan Kolçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından genç kadının gözaltına alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri cinayetin perde arkasını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Hacıali köyünde gece saatlerinde yaşandı.

Kız arkadaşının ihbarı sonrası korkunç son: 28 yaşındaki genç ölü bulundu

112’Yİ ARADI: 3 KİŞİ EVDE BIÇAKLI SALDIRI İDDİASI

İddialara göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.Ç. eve gelen 3 kişinin erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ı bıçaklayarak yaraladığı ihbarında bulundu.

Kız arkadaşının ihbarı sonrası korkunç son: 28 yaşındaki genç ölü bulundu

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları gencin bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınan Ercan Kolçak'ın cenazesi, öğlen namazını müteakiben öldürüldüğü evinin 200 metre yakınındaki köy mezarlığında toprağa verildi.

Kız arkadaşının ihbarı sonrası korkunç son: 28 yaşındaki genç ölü bulundu

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Kolçak'ın kız arkadaşı K.Ç.'yi gözaltına aldı. K.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşının ihbarı sonrası korkunç son: 28 yaşındaki genç ölü bulundu

Haberle İlgili Daha Fazlası