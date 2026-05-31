Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Daha 17 için geri sayım sürüyor. Kadrosu ağırlıklı olaran genç isimlerden oluşan Daha 17, pazar günleri izleyicilerle buluşacak. Peki, Daha 17'nin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Daha 17 konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılar...



Güçlü hikâyesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve Bodrum’un büyüleyici atmosferinde çekilen sahneleriyle şimdiden büyük ilgi gören yapımın yayın tarihi belli oldu. Pastel Film imzası taşıyan Daha 17, 31 Mayıs Pazar günü (bugün) ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ARAS’IN ETKİLEYİCİ HİKÂYESİ Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden güçlü bir aile hikâyesini merkezine alan Daha 17, dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide geçmişin izlerini süren Aras’ın hikâyesi ve mücadelesi dikkat çekiyor. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, genç yeteneklerle sevilen usta isimleri bir araya getiriyor. Dizide, Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.





DAHA 17 ANA KARAKTERLERİ ARAS 17 yaşında. Cesur, dürüst ve adalet duygusu çok güçlü bir genç. Küçük yaşta ailesini kaybettiği için erken büyümüş, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir. Zeki, lider ruhlu ve fedakârdır. Haksızlığa sessiz kalamaz.



LEYLA Zeki, çalışkan ve özgüvenli bir genç kız. Varlıklı bir ailede büyüse de şımarık değildir. Adalet duygusu güçlüdür. Sinemaya tutkuyla bağlıdır ve bir gün filmini çekmeyi hayâl eder.



ŞEBNEM Güçlü, zarif ve kontrolcü bir kadın. Sosyal çevresinin merkezinde. Ailesini ve kurduğu düzeni korumak için her şeyi yapabilir.

HAKAN Çok güçlü ve zengin bir iş insanı. Dışarıdan kusursuz görünse de geçmişinde karanlık sırlar taşır. Kontrolü elinde tutmayı sever.

NURAY Güzel ama mutsuz ve hırslı bir kadın. Hayatından memnun değil ve sahip olamadıklarının öfkesini ailesinden çıkarır. Şebnem’e hayran.

TEOMAN Zenginlik içinde büyümüş, şımartılmış ve kaybetmeye tahammülü olmayan biri. Güçlü görünse de içten içe onay arayan, empati duygusu zayıf bir gençtir. Tehlikeli ve manipülatif tarafı dikkat çeker.



DENİZ Özgürlüğüne düşkün, sert görünen ama derin duygular taşıyan bir genç kız. Sınıf farklarının farkında ve buna öfkeli. Çizgi roman çizmeye büyük tutkusu vardır.

