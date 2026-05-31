Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev alarak kısa sürede adeta alev topuna dönüştü. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark ederek otomobilini soğukkanlılıkla sağ şeride çeken sürücü muhtemel bir can kaybını önlerken, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı ancak alevlere teslim olan otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

