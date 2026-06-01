BİM Aktüel ürünler kataloğu yeni haftada market raflarına gelecek yüzlerce ürünü tüketicilerle buluşturuyor. 2 Haziran Salı, 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günleri satışa çıkacak ürünler arasında gıda, temizlik, teknoloji, beyaz eşya, ev ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.

Haziran ayının ilk haftasında yayınlanan BİM Aktüel ürünler kataloğu, indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine oturdu. BİM'e gelecek yeni ürünler ve güncel fiyat listesi araştırılırken, 2-3-5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünler de belli oldu. İşte BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel tam liste detayları...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 HAZİRAN 2026

Nora Buğday Unu 5 kg - 109 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL

Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 g - 25 TL

Makaroma Tagliatelle Makarna 500 g - 97,50 TL

Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 24,50 TL

Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg - 39,50 TL

Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 g - 85 TL

Pesotti Volcano Tiramisu Seti 200 g - 119 TL

Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri - 65 TL

Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 3'lü - 99 TL

Today Çikolatalı Kruvasan 240 g - 79 TL

Obsesso Soğuk Kahve 250 ml - 50 TL

Çerezos Mısır Çerezi 3x26 g - 21 TL

Topzcorn Patlamış Mısır 160 g - 39,50 TL

Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri - 17,50 TL

Holland Karamel Dolgulu Waffle - 65 TL

Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow - 159 TL

Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6'lı - 65 TL

Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi - 69 TL

Ülker Fındık Rüyası Krem Çikolata 625 g - 175 TL

Emsal Yer Fıstığı Kreması 1000 g - 169 TL

Ülker Orman Meyveli Yaş Pasta - 249 TL

Koska Tahinli Kurabiye - 99 TL

Ülker Çikolatalı Gofret Maxi - 14,75 TL

Bonart Oyuncaklı Tüp Yumurta - 89 TL

Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici - 95 TL

Doa Yüzey Temizleyici - 89 TL

Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139 TL

Fax Sıvı Sabun 3000 ml - 99 TL

Klorak Çamaşır Suyu 1 L - 49 TL

Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici - 65 TL

Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu - 65 TL

Sparx Parlatıcı - 65 TL

Wellnax WC Blok - 52,50 TL

Quickdish Mikrofiber Bez 7'li - 139 TL

Mr.Green Temizlik Bezi Seti - 149 TL

Scarlett Hijyenik Ped - 44,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 HAZİRAN 2026

Adle Karavan 4.10 Metre - 399.000 TL

Insta360 Go 3S Aksiyon Kamerası - 18.990 TL

Mapishredder S25 Evrak İmha Makinesi - 9.990 TL

Mapilam LM35 Laminasyon Makinesi - 3.490 TL

Kumtel Taşınabilir Buzdolabı 37 L - 9.990 TL

Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi - 14.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 12.500 TL

Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi - 15.900 TL

Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi - 13.900 TL

Güçlü Römorklu Pedallı Traktör - 2.390 TL

Güçlü Süper Basketbol Potası - 1.390 TL

Güçlü Oyun Evi - 2.590 TL

Güçlü Oyun Çiti - 2.590 TL

Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet - 5.490 TL

Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti - 9.790 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 5 HAZİRAN 2026 TAM LİSTE

Kumtel Ayaklı Vantilatör - 1.150 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 1.590 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 2.790 TL

Fakir Kişisel Blender Chop N Blend - 1.290 TL

Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi - 4.449 TL

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ET14445 - 4.990 TL

Fakir Cam Çay Makinesi - 2.490 TL

House Pratik El Feneri - 499 TL

House Pratik Mantar Masa Lambası - 399 TL

Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge - 3.990 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz - 499 TL

Forever Figürlü El Fanı - 299 TL

Forever Pilli Mini El Fanı - 149 TL

Trax Masaüstü Fan - 449 TL

Altus Vücut Tartısı - 449 TL

LG 65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B) - 39.900 TL

LG 55 İnç 4K UHD WebOS Smart TV (UA84006LB) - 29.990 TL

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C) - 23.900 TL

Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 23.900 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV - 19.990 TL

Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 20.900 TL

LG Soundbar S30A - 5.490 TL

TCL Çocuk Tableti Tab 7L - 1.999 TL

Lego City McLaren Yarış Arabası - 479 TL

Lego City Polis Motosikleti Takibi - 399 TL

Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri - 479 TL

Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları - 449 TL

Lego Friends Yavru Köpek Oyun Parkı - 449 TL

Lego Friends Arkadaşlık Film Gecesi - 599 TL

Lego Creator Kırmızı Ejderha - 449 TL

Akülü Chevrolet Camaro - 17.500 TL

Uzaktan Kumandalı Araba - 299 TL

Piccolo Mondi Ahşap Araba Rafı - 259 TL

Piccolo Mondi Fanuslu Blok Çiçek - 249 TL

Piccolo Mondi Manyetik Oyuncak - 449 TL

Gokidy Sürtmeli Döner Teker Araba - 129 TL

Elena Pelüş Yıldız Yastık - 499 TL

Dostoys Dinozor Pop-it Oyuncağı - 279 TL

Forklift Zeka Oyunu - 329 TL

Erpa Benim Oyuncak Köpeğim - 499 TL

Gardenware Dekoratif Civciv - 99 TL

Boyanabilir Resim Defteri - 129 TL

Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası - 119 TL

Bella Maison Çift Kişilik Nevresim Takımı - 1.549 TL

Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 369 TL

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 489 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 249 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 359 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı - 709 TL

Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası - 399 TL

M.Botti Studio's Kadın Kot Bol Pantolon - 419 TL

M.Botti Studio's Kadın Kot Pantolon - 429 TL



Kiğılı Dynamic Nakışlı Tişört - 259 TL

Molinella Kot Mutfak Önlüğü - 199 TL

Ören Bayan Denim İpliği 7'li - 89 TL

Terlik Süsü 6'lı - 39 TL

Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti - 4.990 TL

Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti - 1.190 TL

Henckels 3'lü Bıçak Seti - 449 TL

Benante Gold Kulplu Desenli Kupa - 199 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Çay Fincanı Seti - 299 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı Seti - 189 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü - 199 TL

Glass in Love Cam Tatlı Kasesi 6'lı - 219 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı - 219 TL

Rimli Desenli Sunum Tepsisi - 89 TL

English Home Organizer Sepet - 119 TL

Glass in Love Sıvı Sabunluk Seti - 199 TL

English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1.290 TL

Güral Porselen 48 Parça Kare Yemek Takımı - 6.490 TL

Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü - 149 TL

Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü - 129 TL

Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı - 429 TL

Emsan Çaydanlık - 1.190 TL

Tefal Manuel Rondo - 749 TL

Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li - 499 TL

Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı - 179 TL

Emsan Swiss Crystal Tava - 849 TL

Emsan Swiss Crystal Derin Tencere - 1.250 TL

Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere - 1.250 TL

Emsan Swiss Crystal Sahan - 750 TL

