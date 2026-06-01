BİM Aktüel ürünler kataloğu yeni ürünler listesi! 2-3-5 Haziran'da BİM'e neler geliyor?
BİM Aktüel ürünler kataloğu yeni haftada market raflarına gelecek yüzlerce ürünü tüketicilerle buluşturuyor. 2 Haziran Salı, 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günleri satışa çıkacak ürünler arasında gıda, temizlik, teknoloji, beyaz eşya, ev ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.
Haziran ayının ilk haftasında yayınlanan BİM Aktüel ürünler kataloğu, indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine oturdu. BİM'e gelecek yeni ürünler ve güncel fiyat listesi araştırılırken, 2-3-5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünler de belli oldu. İşte BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel tam liste detayları...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 HAZİRAN 2026
Nora Buğday Unu 5 kg - 109 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL
Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 g - 25 TL
Makaroma Tagliatelle Makarna 500 g - 97,50 TL
Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 24,50 TL
Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg - 39,50 TL
Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 g - 85 TL
Pesotti Volcano Tiramisu Seti 200 g - 119 TL
Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri - 65 TL
Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 3'lü - 99 TL
Today Çikolatalı Kruvasan 240 g - 79 TL
Obsesso Soğuk Kahve 250 ml - 50 TL
Çerezos Mısır Çerezi 3x26 g - 21 TL
Topzcorn Patlamış Mısır 160 g - 39,50 TL
Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri - 17,50 TL
Holland Karamel Dolgulu Waffle - 65 TL
Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow - 159 TL
Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6'lı - 65 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi - 69 TL
Ülker Fındık Rüyası Krem Çikolata 625 g - 175 TL
Emsal Yer Fıstığı Kreması 1000 g - 169 TL
Ülker Orman Meyveli Yaş Pasta - 249 TL
Koska Tahinli Kurabiye - 99 TL
Ülker Çikolatalı Gofret Maxi - 14,75 TL
Bonart Oyuncaklı Tüp Yumurta - 89 TL
Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici - 95 TL
Doa Yüzey Temizleyici - 89 TL
Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml - 99 TL
Klorak Çamaşır Suyu 1 L - 49 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici - 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu - 65 TL
Sparx Parlatıcı - 65 TL
Wellnax WC Blok - 52,50 TL
Quickdish Mikrofiber Bez 7'li - 139 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti - 149 TL
Scarlett Hijyenik Ped - 44,50 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 HAZİRAN 2026
Adle Karavan 4.10 Metre - 399.000 TL
Insta360 Go 3S Aksiyon Kamerası - 18.990 TL
Mapishredder S25 Evrak İmha Makinesi - 9.990 TL
Mapilam LM35 Laminasyon Makinesi - 3.490 TL
Kumtel Taşınabilir Buzdolabı 37 L - 9.990 TL
Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi - 14.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 12.500 TL
Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi - 15.900 TL
Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi - 13.900 TL
Güçlü Römorklu Pedallı Traktör - 2.390 TL
Güçlü Süper Basketbol Potası - 1.390 TL
Güçlü Oyun Evi - 2.590 TL
Güçlü Oyun Çiti - 2.590 TL
Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet - 5.490 TL
Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti - 9.790 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 5 HAZİRAN 2026 TAM LİSTE
Kumtel Ayaklı Vantilatör - 1.150 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 1.590 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 2.790 TL
Fakir Kişisel Blender Chop N Blend - 1.290 TL
Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi - 4.449 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ET14445 - 4.990 TL
Fakir Cam Çay Makinesi - 2.490 TL
House Pratik El Feneri - 499 TL
House Pratik Mantar Masa Lambası - 399 TL
Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge - 3.990 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz - 499 TL
Forever Figürlü El Fanı - 299 TL
Forever Pilli Mini El Fanı - 149 TL
Trax Masaüstü Fan - 449 TL
Altus Vücut Tartısı - 449 TL
LG 65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B) - 39.900 TL
LG 55 İnç 4K UHD WebOS Smart TV (UA84006LB) - 29.990 TL
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C) - 23.900 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 23.900 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV - 19.990 TL
Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 20.900 TL
LG Soundbar S30A - 5.490 TL
TCL Çocuk Tableti Tab 7L - 1.999 TL
Lego City McLaren Yarış Arabası - 479 TL
Lego City Polis Motosikleti Takibi - 399 TL
Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri - 479 TL
Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları - 449 TL
Lego Friends Yavru Köpek Oyun Parkı - 449 TL
Lego Friends Arkadaşlık Film Gecesi - 599 TL
Lego Creator Kırmızı Ejderha - 449 TL
Akülü Chevrolet Camaro - 17.500 TL
Uzaktan Kumandalı Araba - 299 TL
Piccolo Mondi Ahşap Araba Rafı - 259 TL
Piccolo Mondi Fanuslu Blok Çiçek - 249 TL
Piccolo Mondi Manyetik Oyuncak - 449 TL
Gokidy Sürtmeli Döner Teker Araba - 129 TL
Elena Pelüş Yıldız Yastık - 499 TL
Dostoys Dinozor Pop-it Oyuncağı - 279 TL
Forklift Zeka Oyunu - 329 TL
Erpa Benim Oyuncak Köpeğim - 499 TL
Gardenware Dekoratif Civciv - 99 TL
Boyanabilir Resim Defteri - 129 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası - 119 TL
Bella Maison Çift Kişilik Nevresim Takımı - 1.549 TL
Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 369 TL
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 489 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 249 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 359 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı - 709 TL
Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası - 399 TL
M.Botti Studio's Kadın Kot Bol Pantolon - 419 TL
M.Botti Studio's Kadın Kot Pantolon - 429 TL
Kiğılı Dynamic Nakışlı Tişört - 259 TL
Molinella Kot Mutfak Önlüğü - 199 TL
Ören Bayan Denim İpliği 7'li - 89 TL
Terlik Süsü 6'lı - 39 TL
Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti - 4.990 TL
Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti - 1.190 TL
Henckels 3'lü Bıçak Seti - 449 TL
Benante Gold Kulplu Desenli Kupa - 199 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çay Fincanı Seti - 299 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı Seti - 189 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü - 199 TL
Glass in Love Cam Tatlı Kasesi 6'lı - 219 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı - 219 TL
Rimli Desenli Sunum Tepsisi - 89 TL
English Home Organizer Sepet - 119 TL
Glass in Love Sıvı Sabunluk Seti - 199 TL
English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1.290 TL
Güral Porselen 48 Parça Kare Yemek Takımı - 6.490 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü - 149 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü - 129 TL
Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı - 429 TL
Emsan Çaydanlık - 1.190 TL
Tefal Manuel Rondo - 749 TL
Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li - 499 TL
Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı - 179 TL
Emsan Swiss Crystal Tava - 849 TL
Emsan Swiss Crystal Derin Tencere - 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere - 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Sahan - 750 TL