A101 aktüel ürünler kataloğu bayram haftasına özel yeni indirimlerle yayımlandı. Elektrikli scooter’dan akülü arabaya, dik ütüden smoothie blender’a kadar birçok teknoloji ve ev ürünü bu hafta A101 Aldın Aldın raflarında yerini aldı.

26 Mayıs 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu alışveriş severlerin gündemine girdi. Yeni haftanın aktüel ürünlerinde elektronik ev aletleri, mutfak ürünleri, teknolojik cihazlar ve çocuk ürünleri dikkat çekerken, indirimli fiyat listesi de araştırılmaya başladı.

55" 4K UHD Vidaa tv 20.999 TL, bluetooth kulaklık 479 TL, diş fırçası başlık seti 6'lı 199 TL, döner başlıklı diş fırçası 399 TL, boyun masaj aleti 1.299 TL, çamaşır kurutma makinesi 14.999 TL, smoothi blender 1.199 TL, ışıklı cam su ısıtıcı 749 TL, dik ütü 999 TL ve pek çok ürün raflarda yerini aldı. İşte, A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

55" 4K UHD VIDAA Tv 20.999 TL

43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL

Bluetooth Gaming Kulaklık 529 TL

Canon MG2551S Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.199 TL

Akım Korumalı Uzatma Kablosu 4'lü 439 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL

Çamaşır Makinesi 8 KG 1000 Devir 15.499 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL

Buzdolabı 18.999 TL

Dik Ütü 999 TL

Şarjlı El Süpürgesi 1.299 TL

Işıklı Cam Su Isıtıcı 749 TL

Dijital Izgara & Tost Makinesi 2.999 TL

Dijital Ekranlı Multi Blender Seti 2.399 TL

Dijital Baskül 349 TL

Boyun Masaj Aleti 1.299 TL

Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL

EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

Onvo MX-01 Elektrikli Scooter 25.999 TL

SUV 12V Akülü Araba 7.999 TL

BU HAFTA A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Saklama Kabı Seti 15'li 399 TL

Opal Kase 59,50 TL

Tezgah Üstü Kurutmalık 59,50 TL

Mini Tezgah Üstü Kurutmalık 39,50 TL

Ahşap Kek Fanusu 229 TL

Musluklu Damacana Pompası 99,50 TL

Kapaklı Mikser Kabı 3L 149 TL

Cam Kesim Panosu 139 TL

Kepçe Kaşık Altlığı 34,50 TL

Vantuzlu Lavabo Süzgeci

Tabaklık/Tencere Kapağı Düzenleyici 49,50 TL

Çok Amaçlı Organizer 79,50 TL

Dikey Takı Organizeri 109 TL

Kapaklı Fırça Organizeri 99,50 TL

Kalpli Çok Amaçlı Kutu 99,50 TL

Çok Amaçlı Ahşap Kutu 249 TL

Bambu Kapaklı Organizer 3,5 L 119 TL

Luna Düzenleyici Çeşitleri 49,50 TL

Katlanır Kasa 6 L 89,50 TL

Çekmeceli Mini Organizer 69,50 TL

Saplı Fırçalı Faraş 99,50 TL

Ayakkabı Rampası 25 TL

Ayakkabı Kalıbı 2’li 69,50 TL

Ayakkabı Çekeceği 34,50 TL

İkili Gırgır 29,50 TL

Fırlayan Toplu Kalemler 89,50 TL

Dikkat Güçlendirme Seti 299 TL

Oyuncak Pilli Süpürge 379 TL

Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 299 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

Oyuncak Ayaklı Oturaklı 37 Tuşlu Piyano 1.299 TL

Oyucak Prensesler Ana Karakterler 549 TL

Barbie Kamp Macerası Barbie Chelsea 429 TL

Oyuncak Pelüş Baykuş 369 TL

Kurbağa Denge Oyunu 139 TL

1000 Parça Puzzle 89,50 TL

Brillant Halı 120x180 cm 699 TL

Brillant Çift Kişilik Baskılı Pike 499 TL

Klimalı Yastık 349 TL

Brillant Tek Kişilik Baskılı Pike 399 TL

Piknik Örtüsü 399 TL

Plaj / Piknik Hasırı 150x210 cm 399 TL

Çok Amaçlı El Çantası 49,50 TL

Kadın/Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 169 TL

El Havlusu 29,50 TL

Yüz Havlusu 65 TL

