BİM’in 25-26 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektrikli bisikletten vantilatöre, temizlik ürünlerinden temel gıdaya kadar birçok ürün yeni haftada raflarda yerini alacak.

Bayram öncesi alışveriş hareketliliği sürerken BİM’in yeni aktüel ürünler listesi de belli oldu. Teknoloji, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve gıda kategorilerindeki indirimli ürünler 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde satışa sunulacak.

RKS RSI3 Pro Max Elektrikli Bisiklet 32.500 TL, Philips CX5535 Kule Tipi Vantilatör 5.990 TL, Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.990 TL, Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser 5.990, TL Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet: 5.299 TL'den satışa çıkacak.

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu paylaşıldı! 25-26 Mayıs BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 MAYIS

TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV - 8.990 TL

Senna 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 TV - 6.290 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD Google TV - 9.990 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV - 6.290 TL

Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu - 1.590 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu - 149 TL

Polosmart Akıllı Bileklik - 329 TL

Philips Led Ampul - 59 TL

Kreuzer Sinek Öldürücü Raket - 199 TL

Nordica Sinek Öldürücü Lamba - 349 TL

Trax Home Sinek Kovucu - 249 TL

Mounty Trail 26 Jant Bisiklet - 5.499 TL

Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet - 5.299 TL

Pilsan Mini Kent - 259 TL

Pilsan Üç Tekerlekli Bisiklet - 649 TL

Pilsan Aksesuarlı Micro Bloklar - 269 TL

Smartland Yazı Tahtası - 199 TL

Dede Soft Bloklar - 249 TL

Dino Dişçi Oyun Hamuru Seti - 249 TL

Lisanslı Puzzle - 99 TL

Piccolo Mondi Manyetik Puzzle - 899 TL

Hobi Toys Çantalı Doktor Seti - 159 TL

Köpük Atan Flüt - 59 TL

Oyuncak Şeker Arabası/Dondurma Arabası - 329 TL

Dokun Hisset Aynalı Kitap - 319 TL,

Şehir Araçları - 129 TL

Oyuncak Bebek - 129 TL

Duracell Pil Çeşitleri - 159 TL

Hot Wheels Üçlü Arabalar - 319 TL

Hot Wheels Monster Trucks - 89 TL

RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi - 2.490 TL

Philips CX5535 Kule Tipi Vantilatör - 5.990 TL

Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser - 5.990 TL

Fakir Miva Türk Kahve Makinesi - 1.490 TL

Range 5 Kanatlı Vantilatör - 1.590 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge - 5.990 TL

Onvo OVDKS600 Torbasız Kablolu Süpürge - 1.190 TL

Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi - 1.190 TL

Altus Buharlı Ütü - 1.490 TL

Gabardin Pantolon Erkek - 429 TL

Hambez Pantolon Kadın Büyük Beden - 399 TL

Hambez Pantolon Erkek Büyük Beden - 399 TL

Hambez Pantolon Erkek - 319 TL

Hambez Pantolon Kadın - 319 TL

Şortlu Takım Erkek - 379 TL

Şortlu Takım Kadın - 379 TL

Pijama Altı Kadın - 199 TL

Pijama Altı Erkek - 199 TL

Yelpaze Şapka - 189 TL

Hasır El Çantası - 399 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone - 65 TL

Flamlı Eşarp - 89 TL

Yazma - 89 TL

Banyo Paspas Seti - 369 TL

Kilim - 199 T

Mini Hurç - 55 TL

Maxi Hurç - 75 TL

Mega Hurç - 95 TL

Baza Kutulu Hurç - 125 TL

Mega Kutulu Hurç - 145 TL

Raf Organizer - 85 TL

Çekmece İçi Düzenleyici - 59 TL

4 Bölmeli Düzenleyici - 139 TL

Çift Gözlü Düzenleyici - 149 TL

Dolap Düzenleyici - 89 TL

Kulplu Midi Hurç - 49 TL

Kulplu Pencereli Maxi Hurç - 59 TL

Kulplu Pencereli Mega Hurç - 65 TL

Kapitoneli Yastık - 215 TL

Yüz Havlusu - 79 TL

Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik - 239 TL

Altın Rimli Cam Kase - 109 TL

Altın Rimli Çay Tabağı - 169 TL

Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı - 189 TL

Gravürlü Kupa - 159 TL

Espresso Bardağı - 159 TL

Gravürlü Cam Kase Seti - 199 TL

Cam Kapaklı Borcam - 269 TL

Iconic Kase - 119 TL

Kapaklı Bambu Kek Fanusu - 299 TL

Hasır Sepet - 199 TL

Sunum Tabağı - 109 TL

Oval Sunum Tepsisi - 109 TL

Emaye Kızartma Tenceresi - 699 TL

Cam Kupa Seti - 209 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26 MAYIS

Namet Dana Kangal Sucuk - 315 TL

İçim %0,5 Yağlı Süt - 42,50 TL

Namet Dana Macar Salam - 85 TL

Frankfurter Piliç Sosis - 65 TL

Aknaz Krem Peynir - 69,50 TL

Aknaz Tost Peyniri - 399 TL

Binvezir Eritme Peyniri - 339 TL

Bonfilet Dana Döner - 139 TL

Lezita Piliç Döner - 49,50 TL

Peysan Edirne Peyniri - 209 TL

Peynir Atölyesi Göbek Kaşar - 199 TL

Pınar Hindi Uzun Sosis - 85 TL

Milk Academy Yoğurtlu Dondurma - 89,50 TL

Yörsan Yoğurt - 139 TL

Yörsan Süzme Yoğurt - 129 TL

Fellas Kakaolu Fındık Kreması - 299 TL

Fiskobirlik Krema Çeşitleri - 215 TLCevizli Fitil Lokum - 89 TL

Kuru İncir - 285 TL

Vanilyalı Gofret - 129 TL

Çikolatalı Kurabiye - 99 TL

Luppo Matcha Çilek Sufle Kek - 79 TL

Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata - 119 TL

Cheetos - 32,50 TL

Cafe Crown Hindiba Kahvesi - 149 TL

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı - 279 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL

Queen Bambu Kağıt Havlu - 95 TL

Solo Çek Al Mendil - 32,50 TL

Solo As-Çek-Kullan Kağıt Havlu - 119 TL

Barbie/Hot Wheels Islak Mendil - 75 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi - 369 TL

Bingo Toz Deterjan - 399 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsülü - 299 TL

Hypo Gider Açıcı - 39 TL

Bingo Yağ/Kireç Çözücü - 65 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu - 79 TL

