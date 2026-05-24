BİM aktüel ürünler yeni kataloğu paylaşıldı! 25-26 Mayıs BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
BİM’in 25-26 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektrikli bisikletten vantilatöre, temizlik ürünlerinden temel gıdaya kadar birçok ürün yeni haftada raflarda yerini alacak.
Bayram öncesi alışveriş hareketliliği sürerken BİM’in yeni aktüel ürünler listesi de belli oldu. Teknoloji, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve gıda kategorilerindeki indirimli ürünler 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde satışa sunulacak.
RKS RSI3 Pro Max Elektrikli Bisiklet 32.500 TL, Philips CX5535 Kule Tipi Vantilatör 5.990 TL, Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.990 TL, Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser 5.990, TL Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet: 5.299 TL'den satışa çıkacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 MAYIS
TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV - 8.990 TL
Senna 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 TV - 6.290 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD Google TV - 9.990 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV - 6.290 TL
Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu - 1.590 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu - 149 TL
Polosmart Akıllı Bileklik - 329 TL
Philips Led Ampul - 59 TL
Kreuzer Sinek Öldürücü Raket - 199 TL
Nordica Sinek Öldürücü Lamba - 349 TL
Trax Home Sinek Kovucu - 249 TL
Mounty Trail 26 Jant Bisiklet - 5.499 TL
Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet - 5.299 TL
Pilsan Mini Kent - 259 TL
Pilsan Üç Tekerlekli Bisiklet - 649 TL
Pilsan Aksesuarlı Micro Bloklar - 269 TL
Smartland Yazı Tahtası - 199 TL
Dede Soft Bloklar - 249 TL
Dino Dişçi Oyun Hamuru Seti - 249 TL
Lisanslı Puzzle - 99 TL
Piccolo Mondi Manyetik Puzzle - 899 TL
Hobi Toys Çantalı Doktor Seti - 159 TL
Köpük Atan Flüt - 59 TL
Oyuncak Şeker Arabası/Dondurma Arabası - 329 TL
Dokun Hisset Aynalı Kitap - 319 TL,
Şehir Araçları - 129 TL
Oyuncak Bebek - 129 TL
Duracell Pil Çeşitleri - 159 TL
Hot Wheels Üçlü Arabalar - 319 TL
Hot Wheels Monster Trucks - 89 TL
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi - 2.490 TL
Philips CX5535 Kule Tipi Vantilatör - 5.990 TL
Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser - 5.990 TL
Fakir Miva Türk Kahve Makinesi - 1.490 TL
Range 5 Kanatlı Vantilatör - 1.590 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge - 5.990 TL
Onvo OVDKS600 Torbasız Kablolu Süpürge - 1.190 TL
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi - 1.190 TL
Altus Buharlı Ütü - 1.490 TL
Gabardin Pantolon Erkek - 429 TL
Hambez Pantolon Kadın Büyük Beden - 399 TL
Hambez Pantolon Erkek Büyük Beden - 399 TL
Hambez Pantolon Erkek - 319 TL
Hambez Pantolon Kadın - 319 TL
Şortlu Takım Erkek - 379 TL
Şortlu Takım Kadın - 379 TL
Pijama Altı Kadın - 199 TL
Pijama Altı Erkek - 199 TL
Yelpaze Şapka - 189 TL
Hasır El Çantası - 399 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone - 65 TL
Flamlı Eşarp - 89 TL
Yazma - 89 TL
Banyo Paspas Seti - 369 TL
Kilim - 199 T
Mini Hurç - 55 TL
Maxi Hurç - 75 TL
Mega Hurç - 95 TL
Baza Kutulu Hurç - 125 TL
Mega Kutulu Hurç - 145 TL
Raf Organizer - 85 TL
Çekmece İçi Düzenleyici - 59 TL
4 Bölmeli Düzenleyici - 139 TL
Çift Gözlü Düzenleyici - 149 TL
Dolap Düzenleyici - 89 TL
Kulplu Midi Hurç - 49 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç - 59 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç - 65 TL
Kapitoneli Yastık - 215 TL
Yüz Havlusu - 79 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik - 239 TL
Altın Rimli Cam Kase - 109 TL
Altın Rimli Çay Tabağı - 169 TL
Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı - 189 TL
Gravürlü Kupa - 159 TL
Espresso Bardağı - 159 TL
Gravürlü Cam Kase Seti - 199 TL
Cam Kapaklı Borcam - 269 TL
Iconic Kase - 119 TL
Kapaklı Bambu Kek Fanusu - 299 TL
Hasır Sepet - 199 TL
Sunum Tabağı - 109 TL
Oval Sunum Tepsisi - 109 TL
Emaye Kızartma Tenceresi - 699 TL
Cam Kupa Seti - 209 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26 MAYIS
Namet Dana Kangal Sucuk - 315 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt - 42,50 TL
Namet Dana Macar Salam - 85 TL
Frankfurter Piliç Sosis - 65 TL
Aknaz Krem Peynir - 69,50 TL
Aknaz Tost Peyniri - 399 TL
Binvezir Eritme Peyniri - 339 TL
Bonfilet Dana Döner - 139 TL
Lezita Piliç Döner - 49,50 TL
Peysan Edirne Peyniri - 209 TL
Peynir Atölyesi Göbek Kaşar - 199 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis - 85 TL
Milk Academy Yoğurtlu Dondurma - 89,50 TL
Yörsan Yoğurt - 139 TL
Yörsan Süzme Yoğurt - 129 TL
Fellas Kakaolu Fındık Kreması - 299 TL
Fiskobirlik Krema Çeşitleri - 215 TLCevizli Fitil Lokum - 89 TL
Kuru İncir - 285 TL
Vanilyalı Gofret - 129 TL
Çikolatalı Kurabiye - 99 TL
Luppo Matcha Çilek Sufle Kek - 79 TL
Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata - 119 TL
Cheetos - 32,50 TL
Cafe Crown Hindiba Kahvesi - 149 TL
Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı - 279 TL
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL
Queen Bambu Kağıt Havlu - 95 TL
Solo Çek Al Mendil - 32,50 TL
Solo As-Çek-Kullan Kağıt Havlu - 119 TL
Barbie/Hot Wheels Islak Mendil - 75 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi - 369 TL
Bingo Toz Deterjan - 399 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsülü - 299 TL
Hypo Gider Açıcı - 39 TL
Bingo Yağ/Kireç Çözücü - 65 TL
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu - 79 TL