Yastık altındaki altınlarını Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikası'na dönüştürmek isteyen yatırımcılar, teslim sırasında işçilik bedelinin hesaba katılıp katılmadığını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamasında değerleme süreci belirli kurallar çerçevesinde yürütülüyor. Peki, Altınlarımı teslim ederken işçilik bedeli dikkate alınacak mı?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, fiziki altınlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara devlet güvencesi altında alternatif yatırım imkânı sunuyor. Sisteme altın teslim etmeyi planlayan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ise ziynet altınlarındaki işçilik bedelinin değerleme sırasında dikkate alınıp alınmadığı geliyor.

ALTINLARIMI TESLİM EDERKEN İŞÇİLİK BEDELİ DİKKATE ALINACAK MI?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulamasında fiziki altınlar teslim edilirken işçilik bedeli dikkate alınmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulama esaslarına göre değerleme yapılırken yalnızca teslim edilen 22 ve 24 ayar altınların içerdiği saf altın miktarı esas alınıyor. Takı, bilezik, kolye veya benzeri ziynet eşyalarının tasarımından kaynaklanan işçilik değeri hesaplamaya dahil edilmiyor.

Bu nedenle yatırımcıların, kayıp yaşamamaları adına işçilik bedeli yüksek olabilecek altınlarını Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası için değerlendirirken bu hususu bilerek hareket etmeleri gerekiyor.

Altınlarımı teslim ederken işçilik bedeli dikkate alınacak mı?

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen, vatandaşların fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmalarını sağlayan yatırım araçlarıdır. Yatırımcılar teslim ettikleri altınlar üzerinden belirli dönemlerde ek getiri elde ederken, altınları devlet güvencesi altında muhafaza edilir.

Altın Tahvili yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden faiz geliri sağlarken, Altına Dayalı Kira Sertifikası ise faiz yerine kira getirisi sunar. Böylece farklı yatırım tercihine sahip vatandaşlara alternatif yatırım imkanı sağlanmış olur.