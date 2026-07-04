Altın birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisini çeken yatırım araçlarından biri de Hazine tarafından ihraç edilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasıdır. Fiziki altınlarını ekonomiye kazandırmak isteyen vatandaşlara yönelik sunulan sistem, devlet güvencesiyle saklama imkanının yanı sıra belirli dönemlerde ek getiri elde edilmesine de imkan sağlar. Peki, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası dönemsel getiri sağlar mı? İşte detaylar...

Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifikası T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar sahip oldukları fiziki altınları finansal sisteme kazandırırken, aynı zamanda bu birikimleri üzerinden gelir elde edebiliyor.

Her iki yatırım aracı da altın fiyatlarına endeksli şekilde tasarlanıyor. Yatırımcılar da altınlarını güvenli şekilde değerlendirme imkanı bulurken, belirlenen vade boyunca ek kazanç elde edebiliyor. Peki, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası dönemsel getiri sağlar mı?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası bana dönemsel getiri sağlayacak mı?

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI BANA DÖNEMSEL GETİRİ SAĞLAYACAK MI?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, yatırımcılara düzenli dönemsel getiri sunar. Her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden yüzde 1,20, yıllık bazda ise yüzde 2,40 oranında kupon veya kira ödemesi yapılır. Getiri oranı vade boyunca sabit kalırken, yatırımcının alacağı ödeme tutarı altın fiyatlarındaki değişime göre farklılık gösterebilir.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası bana dönemsel getiri sağlayacak mı?

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İki yatırım aracı arasındaki temel fark, yatırımcıya sağlanan getirinin niteliğinden kaynaklanıyor. Altın Tahvili, yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden faiz geliri sunarken, Altına Dayalı Kira Sertifikası ise gayrimenkul kiralama esasına dayalı olarak oluşturulan ve altın fiyatına endeksli kira geliri sağlayan faizsiz bir yatırım aracı olarak tercih edilir.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası bana dönemsel getiri sağlayacak mı?

HAZİNE NEDEN ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ ETMEKTEDİR?

Hazine, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılmasını ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Bu yatırım araçları sayesinde vatandaşların fiziki altınlarını güvenli şekilde değerlendirmeleri sağlanırken, atıl durumdaki altınların finansal sisteme dahil edilmesi de hedefleniyor.