Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası yatırımı yapan vatandaşlar, bu yatırım araçlarından elde edilen kazançların vergilendirilip vergilendirilmediğini araştırıyor. Özellikle stopaj uygulaması ve gelir vergisi yükümlülüğü yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası gelirlerine ilişkin vergi uygulaması...

Tasarruflarını altın üzerinden değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercih ettiği Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, hem getirisi hem de vergi avantajlarıyla öne çıkıyor. Yatırımcılar ise bu ürünlerden elde edilen gelirler üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINDAN ELDE ETTİĞİM GELİRLERDEN VERGİ ÖDEYECEK MİYİM?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası kapsamında elde edilen gelirler için uygulanan stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yatırımcıların kupon getirileri veya kira getirileri üzerinden stopaj kesintisi yapılmıyor.

Vergi avantajının yanı sıra bu yatırım araçları, fiziki altının bankacılık sistemi içerisinde değerlendirilmesine de imkan tanıyor. Böylece yatırımcılar hem altınlarını güvenli şekilde değerlendirebiliyor hem de belirli dönemlerde getiri elde edebiliyor. Özellikle uzun vadeli yatırım planı yapan kişiler için Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, alternatif tasarruf araçları arasında yer alıyor.

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI GELİRLERİNDEN STOPAJ KESİLİYOR MU?

Altına Dayalı Kira Sertifikası'ndan elde edilen kira getirileri için de stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. Yatırımcıların kazançlarından stopaj vergisi kesilmiyor.