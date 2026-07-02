Fiziki altınlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, hem vade boyunca sağladığı getiri hem de devlet güvencesiyle dikkat çekiyor. Ancak yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, bu ürünlerin vade dolmadan satılıp satılamayacağı ve satış işlemlerinde hangi fiyatın esas alınacağı geliyor. ''Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satabileceğim?'' sorusu ise yatırımcıların gündeminde.

Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifikası, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Sistem sayesinde vatandaşlar, sahip oldukları fiziki altınları ekonomiye kazandırırken aynı zamanda yatırımlarından düzenli getiri elde edebiliyor. Her iki ürün de altın fiyatına bağlı olarak yatırımcıya kazanç sağlamasına rağmen işleyiş bakımından birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle yatırımcıların tercih yapğmadan önce ürünlerin özelliklerini dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor. Peki, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satılır?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satabileceğim?

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINI VADEDEN ÖNCE SATARKEN HANGİ FİYATTAN SATABİLECEĞİM?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasını vade dolmadan satmak isteyen yatırımcılara ödeme, satış günündeki güncel gram altın fiyatı esas alınarak aracı banka tarafından Türk lirası olarak yapılır.

İhraç tarihinden sonraki ilk 90 gün içinde satış yapılması halinde yüzde 1,5 oranında iskonto uygulanır. İlk üç aylık sürenin ardından gerçekleştirilecek satışlarda ise herhangi bir iskonto kesintisi yapılmaz.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satabileceğim?

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Altın Tahvili, yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden faiz getirisi sağlayan bir yatırım aracıdır. Altına Dayalı Kira Sertifikası ise gayrimenkul kiralama esasına dayalı olarak oluşturulur ve yatırımcısına altın fiyatına endeksli kira geliri sunar.

İki ürün arasındaki temel fark, birinin faiz diğerinin ise kira getirisi sağlamasıdır.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satabileceğim?

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINI BİR BAŞKA KİŞİYE SATABİLECEK VEYA DEVREDEBİLECEK MİYİM?

Yatırımcılar, vade tarihini beklemeden Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikasını başka bir gerçek kişiye satabilir ya da devredebilir. Bunun için alıcının aynı aracı bankada hesabının bulunması ve işlemin banka şiubesinden yapılması yeterlidir. Fakat vade sonunda anapara ödemesi öncesindeki son hafta içinde devir ve satış işlemi gerçekleşetirilemez.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını vadeden önce satarken hangi fiyattan satabileceğim?

VADEDEN ÖNCE İSTEDİĞİM ZAMAN FİZİKİ ALTIN TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Fiziki altın teslimi yalnızca vade sonunda yapılacak anapara ödemesi sırasında talep edilebilir. Vade dolmadan yatırımın bozulması durumunda ise yatırımcıya fiziki altın yerine, güncel gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan tutar Türk lirası olarak ödenir.

