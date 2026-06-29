Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulaması, fiziki altınlarını güvenli bir yatırım aracına dönüştürmek isteyen vatandaşlar için avantaj sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında belirlenen bankalar aracılığıyla altınlar sisteme dahil edilirken, yatırımcılar hem devlet güvencesi altında birikimlerini değerlendirebiliyor hem de belirli oranlarda getiri elde edebiliyor. Peki Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir, hangi altınlar kabul ediliyor?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası sistemine dahil edilebilecek altın türleri belirli kriterlere göre belirleniyor. Külçe altınlar ile Cumhuriyet ve Darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam ve Ata altınlar kabul edilen ürünler arasında yer alırken gerekli teknik şartları karşılayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar da değerlendirmeye alınabiliyor. Üzerinde taş bulunan takılar, ayrıştırılması mümkün olmayan farklı materyaller içeren altınlar ile Reşat Altınlar kabul edilmiyor. Peki, Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir?

Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir?

HAZİNE NEDEN ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ ETMEKTEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulamasının temel amacı, vatandaşların evlerinde sakladıkları fiziki altınları ekonomiye kazandırmaktır. Uzman tahminlerine göre Türkiye'de yastık altında yaklaşık 2 bin 200 ton, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde altın bulunmakta. Bu birikimin finansal sisteme dahil edilmesiyle ülke ekonomisine yeni bir kaynak oluşturulması ve rezervlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir?

Uygulama sayesinde atıl durumda bulunan altınlar yatırım aracına dönüşürken, vatandaşlar da birikimlerini güvenli şekilde değerlendirme fırsatı elde ediyor. Bu sayede de hem bireysel tasarruflar ekonomiye katkı sağlıyor hem de yatırımcılar altınlarını evde saklamanın oluşturabileceği kaybolma veya çalınma riskinden kurtuluyor.

Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir?

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, fiziki altını bulunan bireysel yatırımcıların altınlarını devlet güvencesi altında değerlendirebilmesine imkan sağlayan yatırım araçlarıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde ihraç edilen ürünler için başvurular, yetkilendirilen aracı bankaların şubeleri aracılığıyla talep toplama yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Başvuru sırasında yatırımcıların teslim ettiği altınlar uzmanlar tarafından incelenerek saflık dereceleri belirleniyor. Uygun bulunan altınlar herhangi bir iskonto uygulanmadan, saflık oranına göre bire bir hesaplara aktarılıyor. İşlem sırasında yatırımcılardan komisyon veya benzeri herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Hazine neden Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç etmektedir?

Sistem kapsamında külçe altınlar, Cumhuriyet ve Darphane altınları ile gerekli şartları taşıyan 22 ayar ve 24 ayar altınlar kabul ediliyor. Uygun özelliklere sahip bilezik ve kolye gibi bazı takılar da değerlendirmeye alınabiliyor.

Üzerinde taş bulunan takılar, ayrıştırılması mümkün olmayan farklı materyaller içeren altınlar, Reşat altınlar ile teknik şartları karşılamayan veya aşırı yıpranmış ürünler sisteme dahil edilmiyor. 22 ayar bilezik ve kolye gibi takılarda bulunan altın dışındaki parçalar ise yatırımcının onayı alınarak ayrıştırılıyor.