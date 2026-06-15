Altın yatırımcılarının son dönemde yeniden ilgi göstermeye başladığı Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulaması, hem devlet güvencesi hem de sunduğu ek getiri nedeniyle dikkat çekiyor. Yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan sistemde, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında vade sonunda ne olacağı geliyor. ''Vade sonunda fiziki altın talep etmez veya yeni ihraca katılmazsam ne olur?'' sorgulanırken fiziki altın teslim almak istemeyen ya da yeni ihraç dönemine katılmayı düşünmeyen yatırımcılar için uygulanacak süreç de netleşmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, vatandaşların sahip oldukları fiziki altınları finansal sisteme dahil etmelerine imkan tanıyan yatırım araçları arasında yer alıyor. Sisteme dahil edilen altınlar devlet güvencesi altında değerlendirilirken yatırımcılar da belirlenen dönemlerde ek kazanç elde edebiliyor. Uygulama sayesinde evlerde ya da banka kasalarında atıl durumda bekleyen altınlar ekonomiye kazandırılırken, yatırımcılar da altınlarını güvenli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Peki, vade sonunda fiziki altın talep etmez veya yeni ihraca katılmazsam ne olur?

Vade sonunda fiziki altın talep etmez veya yeni ihraca katılmazsam ne olur?

VADE SONUNDA FİZİKİ ALTIN TALEP ETMEZ VEYA YENİ İHRACA KATILMAZSAM NE OLUR?

Hazine tarafından belirlenen kurallara göre, yatırım süresi tamamlandığında fiziki altın teslim almak istemeyen yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Aynı durum yeni bir ihraç dönemine katılmayı tercih etmeyen yatırımcılar için de geçerli. Bu kişilerden ek başvuru talep edilmez ve banka şubesine gitmeleri gerekmez.

Vade sonunda yatırımcının sahip olduğu anapara tutarı, gram altın karşılığı olarak doğrudan vadesiz altın hesabına aktarılıyor. Yatırımcılar altınlarını hesaplarında tutmaya devam edebiliyor, istedikleri zaman satabiliyor veya farklı yatırım araçlarında değerlendirebiliyor.

Vade sonunda fiziki altın talep etmez veya yeni ihraca katılmazsam ne olur?

ALTIN TAHVİLİNE YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI NELER?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, fiziki altınlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara birçok avantaj sağlar. Bu yatırım araçlarının en önemli özelliklerinden biri devlet güvencesi altında olmasıdır. Sisteme dahil edilen altınlar güvenli şekilde muhafaza edilirken yatırımcılar çalınma, kaybolma veya saklama maliyeti gibi risklerden korunur.

Yatırımcılar ayrıca altınlarını yalnızca saklamakla kalmıyor, belirli dönemlerde ek getiri elde etme fırsatı da yakalıyor. Sistem kapsamında altınlara altı ayda bir yüzde 1,20 olmak üzere yıllık yüzde 2,40 oranında ilave getiri sağlanıyor.

Vade sonunda fiziki altın talep etmez veya yeni ihraca katılmazsam ne olur?

Vergi avantajı da bir diğer önemli detaylardan. Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası gelirlerinde stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanır, böylelikle elde edilen kazançlardan vergi kesintisi yapılmaz.

Likidite açısından da önemli avantajlar sunan sistemde yatırımcılar, vade sonunu beklemek zorunda kalmadan yatırım araçlarını bankaları aracılığıyla nakde çevirebilir. İhtiyaç duyulması halinde yatırımın satılarak paraya dönüştürülmesi de mümkündür. Ayrıca vade sonunda fiziki altın alma seçeneği de bulunuyor. Talepte bulunan yatırımcılar, rafineri üretimi külçe altın veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını teslim alabiliyor.