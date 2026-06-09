Bankalarda uzun süre işlem yapılmayan mevduat, katılım fonu ve diğer alacaklar belirli şartlarda zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devrediliyor. Peki, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zaman aşımına uğrar? Zaman aşımına uğrayan hesaplar nasıl öğrenilir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, bankalarda bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve diğer alacaklar, hesap sahibi tarafından son işlem veya talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanılmaz ya da aranmazsa zaman aşımına uğruyor. Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zaman aşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zaman aşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.

Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zaman aşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlamaktadır.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Zaman aşımına uğrayacak olan katılım fonu, emanet ve alacakların listesi, genellikle 4 ay süreyle Bankaların internet sitesinde ilan edilir. Listede bulunan müşterilerin hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

İşlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir.

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Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zaman aşımına uğrar?

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARDAKİ ALACAKLARIN İADESİ MÜMKÜN MÜ?

Zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Fon gelirine kaydedilir. Sehven devredilenler dışında bu tutarların hak sahiplerine iadesi mümkün değildir.

SEHVEN DEVREDİLENLER NASIL GERİ ALINIR?

Hesabın zaman aşımına uğrama süresi içerisinde banka nezdinde işlem yapıldığına dair ispat edici belgeler ve yasal kimlik suretiyle birlikte ilgili bankanın Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.



