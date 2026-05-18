Katılım bankalarında hesabı bulunan vatandaşlar, uzun süre işlem yapılmayan hesapların akıbetini araştırıyor. “Katılım bankaları zamanaşımı konusunda müşterilerini uyarır mı?” sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Faiz hassasiyeti nedeniyle klasik bankacılık sisteminden uzak duran birçok kişi, birikimlerini katılım bankalarında değerlendiriyor. Katılım bankaları ise topladıkları fonları faizsiz bankacılık prensiplerine göre ekonomiye kazandırıyor. Bankacılık mevzuatına göre belirli süre boyunca işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğrayabiliyor. Peki, katılım bankaları zamanaşımı konusunda müşterilerini uyarır mı?

KATILIM BANKALARINDA HESAPLAR NASIL ZAMANAŞIMINA UĞRUYOR?

Katılım bankalarında bulunan hesaplar, katılım fonları, emanetler ve çeşitli alacaklar belirli şartlar altında zamanbaşımına uğrayabiliyor. Mevzuata göre bir hesapta son işlem, talep ya da yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca herhangi bir hareket olmazsa hesap zamanaşımı kapsamına giriyor.

Uygulama yalnızca katılım fonlarını değil, havale bedellerini, emanetleri, çek hesaplarını ve kar paylarını da kapsıyor. Çek karnesi teslim edilmemiş olsa bile müşteri adına açılmış hesaplarda bulunan tutarlar da aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Uzun süre boyunca kullanılmayan hesaplarda yer alan bakiyeler belirlenen sürenin sonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilebiliyor.

KATILIM BANKALARI ZAMANAŞIMI KONUSUNDA MÜŞTERİLERİNİ UYARIR MI?

Bankacılık düzenlemelerine göre katılım bankalarının belirli durumlarda müşterilerine bildirim yapma yükümlülüğüü bulunuyor. Zamanaşımına uğrayacak hesap, emanet veya alacak tutarının 250 Türk Lirası ve üzerinde olması halinde banka, hesap sahibine resmi bildirim göndermek zorunda.

Bildirim, izleyen takvim yılının ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılıyor. Bankalar gönderilen uyarıda, belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde hesabın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredileceği bilgisini paylaşıyor.

