Faizsiz yatırım yapmak isteyen vatandaşların son dönemde en çok araştırdığı konular arasında katılım esaslı BES fonları yer alıyor. Özellikle devlet katkısı, başvuru şartları ve faizsiz finans prensiplerine uygun yatırım modeli nedeniyle katılım esaslı bireysel emeklilik sistemine ilgi artıyor. Peki, katılım esaslı BES fonları faiz içerir mi?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılım esaslı fonları tercih eden yatırımcılar, sistemin faiz içerip içermediğini ve fonların hangi araçlara yatırım yaptığını merak ediyor. Katılım finans ilkelerine göre oluşturulan bu fonlar, geleneksel BES fonlarından farklı bir yatırım modeli sunuyor.

KATILIM ESASLI BES FONLARI FAİZ İÇERİR Mİ?

Katılım esaslı BES fonları, faizsiz finans prensiplerine göre oluşturulan yatırım araçları arasında yer alıyor. Bu fonlarda faiz getirili yatırım araçlarına yer verilmezken, portföy yönetimi katılım bankacılığı kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Katılım esaslı BES fonlarının portföyünde genellikle kira sertifikaları, katılım endeksine uygun hisse senetleri, kıymetli madenler ve faizsiz sermaye piyasası araçları yer alıyor. Fon yapısı, faiz geliri yerine kar-zarar ortaklığı esasına dayanıyor.

Son dönemde dijital BES uygulamalarına ilginin artmasıyla birlikte katılım esaslı emeklilik planları da daha fazla tercih edilmeye başladı. Özellikle online başvuru imkanı, devlet katkısı ve farklı ödeme seçenekleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sistemde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme seçenekleri sunulabiliyor.

Katılım esaslı BES sisteminde devlet katkısı desteği de mevcut. Katılımcıların yatırdığı katkı payları, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonlarda değerlendiriliyor. Ayrıca kullanıcılar yıl içerisinde belirli sayıda fon dağılımı ve plan değişikliği yapabiliyor.

Uzmanlar ise katılım esaslı BES fonlarının faizsiz yapıda olmasının, yatırımın tamamen risksiz olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Fonların performansı; altın fiyatları, hisse senedi piyasaları, kira sertifikalarının getirisi ve ekonomik gelişmelere göre değişiklik gösterebiliyor.

KATILIM ESASLI BES DEVLET KATKISI VERİYOR MU?

Katılım esaslı BES sisteminde de devlet katkısı uygulanıyor. Sisteme yatırılan katkı payları için belirlenen oranda devlet desteği sağlanıyor.