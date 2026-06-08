Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın farklı finansal ürünlerle de değerlendirilebilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulamaları, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yatırım araçlarından oldu. Yatırımcılar arasında ise ''Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası arasındaki fark nedir?'' sorusu merakla araştırılıyor.

Altın Tahvili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen ve yatırımcılara altın fiyatlarına endeksli gelir sağlayan bir borçlanma aracıdır. Vatandaşlar ellerindeki fiziki altınları sisteme dahil ederek karşılığında Altın Tahvili alabiliyor. Altın Tahvili modelinde devlet, yatırımcının teslim ettiği altınları belirlenen süre boyunca değerlendirirken, yatırımcı da vade süresince gelir elde ediyor. Ayrıca vade sonunda yatırımcılar isterlerse altınlarını geri alma hakkına da sahip oluyor. Altın Tahvili uygulaması, evlerde veya banka kasalarında herhangi bir kazanç sağlamadan bekleyen altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen projeler arasında bulunuyor. Peki, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası arasındaki fark nedir?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası arasındaki fark nedir?

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası, fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan yatırım araçları arasında. Her iki ürün de yatırımcılara altınlarını değerlendirme imkanı sunarken, işleyiş bakımından önemli farklılıklar söz konusu.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası arasındaki fark nedir?

Altına Dayalı Kira Sertifikası faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar için geliştirilen bir finansal üründür. Yatırımcıların elde ettiği kazanç, kira gelirine dayalı olarak oluşturulur. Sertifika sahiplerine, dayanak varlıklardan elde edilen kira gelirleri payları oranında dağıtılır. Böylece yatırımcılar altın fiyatlarına endeksli kira getirisi elde edebilir.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası arasındaki fark nedir?

Altın Tahvili ise klasik devlet tahvillerine benzer bir yapıya sahiptir. Herhangi bir gayrimenkul kiralama işlemi bu modelde yer almaz. Yatırımcılar sahip oldukları tahviller karşılığında altın fiyatlarına endeksli faiz geliri elde eder. İki ürün arasındaki temel fark: Birinde kira getirisi bulunurken diğerinde faiz getirisi yer alır.