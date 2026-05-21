Altın Tahvili / Altına Dayalı Kira Sertifikası alacak müşteriler, yastık altında duran altınlarını kayıp çalınma riski olmadan, devlet güvencesinde yatırıma dönüştürme imkanına sahip olurlar. Peki altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikasını nasıl alınır?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen bu yatırım aracı, fiziki altın sahibi vatandaşların altınlarını ekonomiye kazandırırken aynı zamanda getiri elde etmesine imkan tanıyor.

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasından sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilecek olup kurumsal yatırımcılar (tüzel kişiler) söz konusu Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına yatırım yapamayacaktır.

ALTIN TAHVİLİ VEYA ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINI NASIL ALABİLİRİM?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen aracı bankalar üzerinden Türkiye genelinde etaplar halinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise talep toplama dönemlerinde, https://altin.hmb.gov.tr adresinde duyurulan aracı bankaların şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

TALEP TOPLAMA DIŞINDA ARACI BANKALARDAN BU SENETLER ALINABİLİR Mİ?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikaları sadece T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilan etmiş olduğu talep toplama dönemlerinde, özellikleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen fiziki altınları teslim etmek suretiyle alınabilmektedir. Talep toplama dönemleri dışında aracı bankalardan alınamayacaktır.