Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası yatırımcıları, satış veya devir işlemi yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Bu tür yatırım araçlarında devir süreci, işlem şartları ve dikkat edilmesi gereken kurallar merak edilen konular arasında yer alıyor.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası sahipleri, yatırımlarını vade sonunu beklemeden başka bir kişiye devretme veya satma imkanına sahip bulunuyor. Ancak bu işlemlerin belirli kurallar çerçevesinde ve aracı bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

ALTIN TAHVİLİ/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINI BİR BAŞKA KİŞİYE SATABİLECEK VEYA DEVREDEBİLECEK MİYİM?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası sahibi olan yatırımcılar, vade tarihini beklemeden sahip oldukları yatırım araçlarını başka bir gerçek kişiye satabiliyor veya devredebiliyor. Bunun için alıcının, işlemin yapılacağı aynı aracı bankada hesap açması ve devir işleminin banka şubesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Satış ve devir işlemlerinde belirli miktar kuralları da uygulanıyor. İşlemler tek seferde en az 1.000 adet (1 gram) ve katları şeklinde yapılabiliyor. Örneğin 1.001, 1.250 veya 2.157 adetlik satış ya da devir işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ancak yatırımcının hesabında 1.000 adetten daha az senet kalması durumunda, kalan tutarın tamamı tek seferde devredilebiliyor veya satılabiliyor.

Vade tarihinde yatırımcılara yapılacak anapara ödemesinin doğru hesaplanabilmesi amacıyla bazı kısıtlamalar da bulunuyor. Buna göre, anapara ödemesinin yapılacağı son haftanın Pazartesi ve Salı günlerinde yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikalarını başka bir kişiye satamıyor ya da devredemiyor.

Yatırımcıların işlem yapmadan önce aracı bankalarından güncel uygulama esasları ve işlem şartlarına ilişkin bilgi almaları öneriliyor. Böylece devir veya satış süreci eksiksiz şekilde tamamlanabilir.