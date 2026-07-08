Gemlik Belediyesi’nin 14 yıldır süren davasında Yargıtay son noktayı koydu. 2012 yılında depolama imarlı arsaların satışına yönelik başlatılan davada milyonluk taşınmazlar yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2012 yılında depolama imarlı arsaların satışına karşı başlatılan davada karar 14 yıl sonra çıktı. Yargıtay’ın kararıyla 14 yıldır süren davalar sonunda milyonluk taşınmazlar yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.

Dönemin MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, Yargıtay’ın son kararıyla birlikte yaklaşık 750 milyon lira değerindeki kamu varlığının belediye mülkiyetine kazandırıldığını açıkladı.

Gemlik Belediyesi’nin 14 yıllık davasında karar! Milyonluk taşınmazlar yeniden belediyeye geçti

“USULSÜZ TESCİLLER KALDIRILDI”

Durdu "Geçmişte alınan encümen kararları iptal edildi, usulsüz tesciller kaldırıldı ve taşınmazlar yeniden belediye adına tescil edildi" dedi.

YENİDEN GEMLİK BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE

Durdu, özel firmalar adına kayıtlı bulunan 18 bin 500 metrekarelik depolama imarlı arsa ile ilgili davanın da Yargıtay tarafından karara bağlandığını söyledi. Durdu, yüksek mahkemenin yerel mahkemenin verdiği tescil iptali ve belediye adına tescil kararını onadığını ifade etti. 60 dönümlük depolama imarlı arazinin tamamı yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.

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