Oyuncu Ruhsar Gültekin’den kötü haber… Üst üste iki kez beyin kanaması geçirdi
Son olarak 2022 yılında yayınlanan ve Cemre Baysel ile Burak Çelik'in başrollerini paylaştığı "Senden Daha Güzel" dizisinde oynadığı "Ayşen" karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta tiyatro oyuncusu Ruhsar Gültekin, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi.
- Oyuncu Ruhsar Gültekin, ilk etapta migren atağı düşünülse de yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
- İlk kanamanın durduğu tespit edilen Gültekin, tedavi altına alındı.
- Hastanede bulunduğu sırada ikinci kez beyin kanaması geçiren Gültekin, acil olarak ameliyata alındı ve operasyonu başarılı geçti.
- Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gültekin için doktorlar ilk 48 saati kritik olarak değerlendiriyor.
- Sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde, 48 saat sonra kontrollü şekilde uyandırılması planlanıyor.
- Ruhsar Gültekin, tiyatro, televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol almış olup son olarak 2022 yapımı Senden Daha Güzel dizisinde Ayşen karakterini canlandırmıştır.
Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran Ruhsar Gültekin, ilk etapta migren atağı geçirdiğini düşünse de yapılan detaylı tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. İlk kanamanın durduğu tespit edilen oyuncu, tedavi altına alındı.
48 SAATLİK KRİTİK SÜRE…
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Küçükçekmece’de özel bir hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin'in, hastanede bulunduğu sırada ikinci kez beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan usta oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gültekin için doktorların ilk 48 saati kritik olarak değerlendirdiği, sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde bu sürenin ardından kontrollü şekilde uyandırılmasının planlandığı belirtildi.
Ailesi ve yakın çevresi gelişmeleri yakından takip ederken, sanat camiasından da usta oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.
RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?
Ruhsar Gültekin, tiyatro kariyerinin yanı sıra uzun yıllar televizyon dizilerinde ve sinema projelerinde rol aldı. Son olarak 2022 yapımı Senden Daha Güzel dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geldi.
OYNADIĞI DİZİLER
Kuruntu Ailesi, Ahmet Hamdi Bey Ailesi, Yıldızlar Gece Büyür, Yol Palas Cinayeti, Çiçek Taksi, Eltiler, Ruhsar, Yasemince, Dadı, Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Zümrüt, Canım Annem, Sayın Bakanım, Felek Ne Demek?, Sen Harikasın, Prenses Perfinya, Bu Sayılmaz, Senden Daha Güzel.