Son olarak 2022 yılında yayınlanan ve Cemre Baysel ile Burak Çelik'in başrollerini paylaştığı "Senden Daha Güzel" dizisinde oynadığı "Ayşen" karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta tiyatro oyuncusu Ruhsar Gültekin, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi.

Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran Ruhsar Gültekin, ilk etapta migren atağı geçirdiğini düşünse de yapılan detaylı tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. İlk kanamanın durduğu tespit edilen oyuncu, tedavi altına alındı.

48 SAATLİK KRİTİK SÜRE…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Küçükçekmece’de özel bir hastanede tedavisi devam eden Ruhsar Gültekin'in, hastanede bulunduğu sırada ikinci kez beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan usta oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gültekin için doktorların ilk 48 saati kritik olarak değerlendirdiği, sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde bu sürenin ardından kontrollü şekilde uyandırılmasının planlandığı belirtildi.

Ailesi ve yakın çevresi gelişmeleri yakından takip ederken, sanat camiasından da usta oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Oyuncu Ruhsar Gültekin’den kötü haber… Üst üste iki kez beyin kanaması geçirdi

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Ruhsar Gültekin, tiyatro kariyerinin yanı sıra uzun yıllar televizyon dizilerinde ve sinema projelerinde rol aldı. Son olarak 2022 yapımı Senden Daha Güzel dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geldi.

OYNADIĞI DİZİLER

Kuruntu Ailesi, Ahmet Hamdi Bey Ailesi, Yıldızlar Gece Büyür, Yol Palas Cinayeti, Çiçek Taksi, Eltiler, Ruhsar, Yasemince, Dadı, Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Zümrüt, Canım Annem, Sayın Bakanım, Felek Ne Demek?, Sen Harikasın, Prenses Perfinya, Bu Sayılmaz, Senden Daha Güzel.

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