Anadolu Ajansı
Dünyanın gözü başkentte! Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Şara, ABD Başkanı Trump ile bugün NATO Zirvesi programının ardından bir araya gelecek.
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Dünya az önce
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, tarihi zirveye katılmak üzere başkente geldi ve ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek.
- Cumhurbaşkanı Şara'nın uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi.
- Kendisini havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
- Şara'nın, ABD Başkanı Trump ile NATO Zirvesi programının ardından bir araya geleceği biliniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da tarihi zirveye katılmak üzere başkente geldi. Şara'nın uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Şara'yı havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK
Şara'nın, ABD Başkanı Trump ile bugün NATO Zirvesi programının ardından bir araya geleceği biliniyor.
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