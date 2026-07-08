NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran’la ateşkesin bittiğini belirterek, “Onlar hastalar ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Delirmişler” dedi. Açıklamalarının devamında İspanya'yı hedef alan ABD Başkanı, İspanya’yı ‘korkunç bir müttefik’ olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini bir kez daha belirten Trump, "Türkiye F-35'leri alacak" dedi.

Dünyanın gözü Ankara'daki tarihi zirveye çevrildi. Tarihi zirvenin ikinci gününde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Ateşkes bitti mi?) "Bence bitti. Onlar hastalar ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık ve bir anlaşma yaparsak herkes mutabık kalır. Delirmişler."

Tarihi zirvede ikinci gün! Trump müjdeyi verdi: Türkiye F-35'leri alacak

"LİSTEDE 1 NUMARAYIM"

"Asıl bu planın amacı İran'ın nükleer silahtan arındırılması. Binlerce askeri yüz binlerce insanı öldürdüler. Süleymani ilk dönemimde ortadan kaldırdığım bir isimdi. Çok tehlikeliydi. Binlerce kişiyi öldürdü. Onu sevmiyorum. Ve çok fazla zaman kaybettik. Düşünebiliyor musunuz o kadar kötü bombalar yaptılar ki diğer ülkelere de saldırdılar. Şirket diyenler var ama 47 yıl önce anlaşma yaparlardı. Biz ilk ve ikinci grup liderlerini ortadan kaldırdık. Onlar da beni ortadan kaldırmak istiyor. Listede 1 numarayım."

Tarihi zirvede ikinci gün! Trump müjdeyi verdi: Türkiye F-35'leri alacak

"BENİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Gemileri füzelerle ateşliyorlar ve Suudi Arabistan'a Kuveyt 'e ve birkaç başka noktaya, ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum ama hem kötü insanlar hem de beceriksiz olduklarını düşünüyorum. Eğer becerikli olsalardı şimdiye kadar çoktan anlaşma yaparlardı. 47 yıldır sorun çıkarıyorlar. İlk grup liderlerini ortadan kaldırdık, ikinci liderlerini ortadan kaldırdık ve ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmaya çalıştılar.

Biliyorsunuz bütün listelerinde varım ve şimdiye kadar belki de şanslıydım. Çok da devam etmeyebilirdi bu şans. Ama harika. insanlarımız var ama bunlar kötü ve hasta insanlar. Bu kanserden kurtulmamız lazım, biliyorsunuz kanseri arkadan kesip atmanız gerekiyor ve ben de böyle hissediyorum.

Tarihi zirvede ikinci gün! Trump müjdeyi verdi: Türkiye F-35'leri alacak

"NATO'DAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Mark 'a teşekkür etmek istiyoruz. Mark Rutte harika bir genel sekreter. Tabii NATO'dan memnun değilim çünkü Grönland konusunda yaptıklarından dolayı terörün bir numaralı devlet destekçisi konusunda. Aslında açık konuşmak gerekirse Mark'la da bu konuyu konuşmadık.

"İSPANYA İLE TİCARET FALAN İSTEMİYORUZ"

Zaten onların yardımına da ihtiyacımız yok. Almanya ile Fransa ile görüştüm ve İngiltere ile konuştum. İtalya ile konuştum. İspanya ile konuşmadım gerçekten. İspanya gerçekten hiçbir konuda iyi davranmıyor Rutte'ye. Derhal, konuşmayın bile onlarla koşarak geri dönsünler, umutsuz vakalar onlar. Onlar kötü insanlar.

Tarihi zirvede ikinci gün! Trump müjdeyi verdi: Türkiye F-35'leri alacak

"Herkes gidiyor üzerinde düşeni yapıyor, çalışıyor, İspanya özellikle. Bu konuda açık konuşuyorlar, düşmanca davranıyorlar ve sonrasında bakalım ne olur? Sizinle ticaret yapmak istiyoruz efendim dediklerinde ne kadar düşmanca davranılacaklarını göreceğiz. Onlarla ticaret falan istemiyoruz."

Ve bunun haricinde gerçekten kısa süre sonra çok büyük bir toplantı yapacağız. Sorunlarımı ileteceğim. Grönland bizim için büyük bir toplantı. bir sorun. Diğer büyük sorun da biz onları istediğimizde çok istemiyorduk ama bize katılır mısınız dediğimizde hayır dediler. Bizim için bizim yanımızda olmadılar. Biz hep onların yanında olduk. İtalya da çok kötüydü bu konuda, üsler konusunda çok kötü davrandı.

''Grönland bizim için büyük bir sorun'' diyen Trump, ''Bu ülkeleri Rusya'ya karşı korumak için 1 trilyon dolar harcadık. NATO'yu biz koruyoruz ama sıra onlara gelince yoklar. Grönland bizim için önemli, Danimarka için değil. Bana kalsa Panama Kanalı'nı da vermezdim'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ, F-35'İ ALACAKLAR

Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi harika bir adam. Bibi'yi de seviyorum. Türkiye savaşa girebilirdi, Bibi'yi sevmiyor. Benim yüzümden İsrail'le savaşa girmedi." dedi.

Türkiye'nin F-35'leri alacağını vurgulayan ABD Başkanı, "Türkiye çok güçlü" şeklinde konuştu.

RUTTE: İRAN KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADINIZ

Trump'ın ardından söz alan NATO Genel Sekreteri Rutte ise şunları söyledi:

"Sizin İran'a yaptıklarınız bölge için gerekliydi. Ben bu konuda sizin yanınızdayım. Son 2 yılda Kanada ve Avrupa'dan 250 milyon dolar fazla harcadınız. Gerçekten büyük bir rakam. 200 binden fazla istihdam sağlandı. Onların sorumluluk almasını sağladınız. İran konusunda hayal kırıklığına uğradınız."

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