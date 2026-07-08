NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis önemli açıklamalarda bulundu. Miçotakis, ABD Başkanı Trump'ın dün F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine dair olumlu mesajına "Yorum yapamayacağım" sözleriyle cevap verdi.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanları "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya gelecek.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resepsiyona katılan liderler; bu sabah da peş peşe Beştepe'ye geçiyor.

MEHTER MARŞIYLA KARŞILANDI

Bu liderlerden biri de dün akşam mehter takımı tarafından çalınan 'Ceddin Deden' marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu.

Trump olumlu sinyal vermişti... Miçotakis'e F-35 sorusu: Yorum yapmayacağım!

Oturum öncesi açıklamalarda bulunan Miçotakis, zirveyi çok güzel bulduğunu belirterek "Geçen yıl Lahey'de bir karar aldık. Savunma harcamalarını arttırmak üzere benim ülkem Yunanistan hazırdı. Bu yıl itibariyle %3.5'lik hedefi gerçekleştirdi ve şu anda da 25 milyar euro modernizasyon programını gerçekleştiriyoruz ordumuz için. Ülkem jeopolitik zorlukların ortasında bir bölgede yer alıyor. Biz her zaman NATO harcamalarına karşı taahhütümüzü yerine getirdik. Şu anda da NATO konusunda savunma harcamalarında ilk beş ülkede yer alıyoruz" dedi.

"UMARIM ABD-İRAN ÇATIŞMASI SONA ERER"

Miçotakis açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Son olarak şunu belirteyim. Şu konuda iyimserim İran ve ABD arasındaki çatışma umuyorum ki bitecek ve diplomasiye yerini bırakacak. Umuyorum ki bitecek çünkü bütün Avrupa'daki hükümetler için hayat maliyeti önemli bir öncelik. Bu dönemde bitmesi değerli ve bunlar da özellikle petrol fiyatlarını etkileyecektir.

Trump olumlu sinyal vermişti... Miçotakis'e F-35 sorusu: Yorum yapmayacağım!

"F-35'LE İLGİLİ YORUM YAPMAYACAĞIM"

(ABD Başkanı Trump'ın F -35 açıklaması) Ben bu konuda dün yapılan konuşmalarla ilgili, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmalarla ilgili yorum yapmayacağım. Bir ittifakın temel ilkelere dayanması gerekir ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanması gerekir. Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Herkesin bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerek. Sorunların çok büyük bir kısmının yalnızca iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğine inanıyoruz"

Öte yandan Yunan lider "Ankara'yı ziyaret etmek her zaman büyük bir zevk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeye her zaman varım" dedi.

Trump olumlu sinyal vermişti... Miçotakis'e F-35 sorusu: Yorum yapmayacağım!

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da basın mensuplarına konuşan Trump F-35 savaş uçakları konusundaki bir soruya Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sanırım pek çok kişi, size şunu söyleyebilirim ki pek çok kişi, burada oturanlar da dahil olmak üzere, 'Neden bunu yapmayalım ki?' diye düşünüyor. Türkiye ile daha iyi bir ilişkimiz var. Türkiye, vefalı olacağını düşündüğümüz diğer ortaklardan pek çok açıdan çok daha vefakar davrandı. Bu yüzden bu kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söylemişti: "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bunu Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Şimdi Liderler Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası