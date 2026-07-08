Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde tüm liderleri Beştepe'de karşıladı. Liderler aile pozu verirken oturumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır" dedi.

Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde oldukça hareketli. Sabah saatlerinden itibaren devlet ve hükümet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeye başladı.

LİDERLERDEN AİLE POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri karşıladı.

Liderler tek tek içeri girerken hemen ardından tüm katılımcılar NATO aile fotoğrafı çektirdi.

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DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Fotoğraf çekiminin ardından liderler oturumun yapılacağı salona girdi. Bu sırada Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü.

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AÇILIŞ KONUŞMASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 oranına yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık ile ilgili harcamalarımızı yüzde 1,5 payına ulaştık. Böylece Lahey'de belirlenen orana 5 yıl evvel ulaşmayı planlıyoruz. Şüphesiz ki ülkemizin başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını karşılamış olacağız. İttifakta eksikliği en çok hissedilen hava ve füze kabiliyetine, 'Çelik Kubbe' ile karşılamış olacağız.

Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO 'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.

"KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

Bu merkezin bilhassa hava ve deniz. drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın, hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İkincisi Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.

Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO'yla gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

"TRUMP'IN KARARLI TUTUMUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUM"

Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

GAZZE VE LÜBNAN'I UNUTMADI

Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul işbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara Zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında Hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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