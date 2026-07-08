Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı aralığına kıyasla artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ilk 6 ayında 9 milyar 386 milyon 367 bin 880 dolarlık ihracat yapan depremden etkilenen illerin bu yılki toplam dış satımı yüzde 7,34 arttı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan yılın ilk yarısında çeşitli ülkelere 10 milyar 74 milyon 953 bin 430 dolarlık ürün pazarlandı.

AFET BÖLGESİNİN İHRACAT LİDERİ GAZİANTEP

Depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Gaziantep'in ocak-haziran ihracatı, geçen yıla göre yüzde 3,9 artarak 5 milyar 37 milyon 910 bin 520 dolara ulaştı.

Gaziantep, 11 il arasında en fazla dış satım gerçekleştiren kent olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında yüzde 4 artış ve 1 milyar 808 milyon 829 bin 250 dolarla Hatay ikinci, yüzde 16,3 yükseliş ve 1 milyar 690 milyon 880 bin 380 dolarla Adana da üçüncü sırada yer aldı.

DIŞ SATIMI EN FAZLA ARTAN ŞEHİR ELAZIĞ

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü bölgede ilk 6 aylık süreçte dış satımda en fazla artış gösteren kent, Elazığ oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 321,1 artıran Elazığ'dan yurt dışına 249 milyon 515 bin 280 dolarlık ürün gönderildi.

Ocak-haziranda Şanlıurfa'dan yüzde 10 artışla 181 milyon 951 bin 730 dolar, Osmaniye'den yüzde 66,5 artışla 120 milyon 507 bin 490 dolar, Kilis'ten yüzde 13 artışla 69 milyon 172 bin 980 dolar ihracat yapıldı.

İHRACATI AZALAN İLLER

Deprem bölgesindeki 4 ilde söz konusu dönemin dış satımında düşüş yaşandı.

Kahramanmaraş'ın ihracatı yüzde 2 azalışla 625 milyon 65 bin 110 dolar, Diyarbakır'ın yüzde 23,1 azalışla 105 milyon 677 bin 710 dolar, Malatya'nın yüzde 13,8 azalışla 150 milyon 756 bin 370 dolar ve Adıyaman'ın yüzde 7,3 azalışla 34 milyon 686 bin 610 dolar olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin 2025 ve 2026 yılları ocak-haziran dönemi dış satım rakamları (bin dolar bazında) ve iki yılın aynı aralığı arasındaki değişim oranları şöyle:

11 ilin ihracat rakamları şöyle:

Depremzede iller 2025 2026 Değişim (%) Adana 1.453.720,23 1.690.880,38 +16,3 Adıyaman 37.405,22 34.686,61 -7,3 Diyarbakır 137.474,71 105.677,71 -23,1 Elazığ 59.246,41 249.515,28 +321,1 Gaziantep 4.847.029,20 5.037.910,52 +3,9 Hatay 1.739.925,08 1.808.829,25 +4 Kahramanmaraş 637.717,22 625.065,11 -2 Kilis 61.236,95 69.172,98 +13 Malatya 174.845,53 150.756,37 -13,8 Osmaniye 72.360,91 120.507,49 +66,5 Şanlıurfa 165.406,42 181.951,73 +10

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