Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te yaklaşık bir hafta önce satın aldığı lüks cipiyle trafik kazası geçirdi. Kazada yara almadan kurtulan ünlü şefin aracında maddi hasar oluşurken, Zanna’nın olay yerindeki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te trafik kazası geçirdi.

Danilo Zanna kaza geçirdi! Yeni aldığı aracı hasar gördü

Yaklaşık bir hafta önce satın aldığı lüks cipiyle seyir halindeyken, iddiaya göre arkasından gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu kaza yapan Zanna, panik yaşadı. Kazada yaralanmayan ünlü şefin aracında ise maddi hasar meydana geldi.

Danilo Zanna kaza geçirdi! Yeni aldığı aracı hasar gördü

SAKİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Çarpmanın etkisiyle lüks cipte hasar oluşurken, Danilo Zanna kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından soğukkanlılığını koruyan ünlü şef, aracından inerek oluşan hasarı cep telefonuyla görüntüledi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Zanna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, ünlü şefin olay anındaki sakin tavırları da çevredekilerin dikkatini çekti.

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