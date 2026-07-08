Ankara’daki NATO Zirvesi'nde peş peşe tarihi imzalara imza atan Türkiye, hem askeri hem de ticari alanda iki büyük başarı elde etti. Karadeniz'de su altı enerji hatlarının korunması için Romanya ve Bulgaristan ile askeri ortaklık genişletilirken, Atlantik ötesinde ise Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri resmen başlatıldı.

Türkiye, NATO Zirvesi kapsamında Karadeniz'in güvenliğini zirveye taşırken, kıtalararası ticarette de yeni bir adım atarak Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için resmi süreci başlattı.

KARADENİZ’DE ÜÇLÜ İTTİFAK SU ALTI ALTYAPISI TÜRKİYE’YE EMANET

Zirve kapsamında atılan en kritik askeri imza Karadeniz’e yönelik oldu. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları, Ankara'da bir araya gelerek daha önce kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu mutabakat metninde yeni bir değişikliğe gitti.

Bükreş Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanan yeni anlaşmaya göre, üç müttefik ülkenin Karadeniz'deki ortak operasyonel kapsamı genişletildi. Yeni mutabakatla birlikte görev grubu artık yalnızca deniz mayınlarıyla mücadele etmeyecek, aynı zamanda bölgedeki tüm su altı altyapısının ve enerji hatlarının korunmasını da üstlenecek.

STA MÜZAKERELERİ RESMEN BAŞLADI!

"Bunun yanı sıra, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başladığı ilan edilerek iki ülke arasındaki ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem açıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan tarihi bildiride, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun haziran ayında başlattığı istikşafi görüşmelerin resmiyet kazandığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve her iki tarafın yararına olacak bir Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatıldığını resmen ilan ederek bu süreçte bir sonraki adımı atmaktadır. Daha yakın ekonomik işbirliği; ekonomik büyümeyi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek ve işletmelerimizin küresel ekonomide başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır."

Önümüzdeki aylarda her iki ülkenin teknik heyetleri müzakerelerin ilk turu için bir araya gelecek.

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