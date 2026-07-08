36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Oturum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Trump'ın ayaküstü sohbeti ise merak uyandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

AİLE POZUNDAN LİDERLER OTURUMUNA...

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

Liderler, daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Erdoğan, salona Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girdi.

Oturum öncesi dikkat çeken diyalog! Erdoğan, Trump, Fidan ve Kalın'ın sohbeti merak uyandırdı

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

Oturum öncesi dikkat çeken diyalog! Erdoğan, Trump, Fidan ve Kalın'ın sohbeti merak uyandırdı

O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken, sohbetin konusu ise merak uyandırdı.

Oturum öncesi dikkat çeken diyalog! Erdoğan, Trump, Fidan ve Kalın'ın sohbeti merak uyandırdı

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