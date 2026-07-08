Ankara'da 36.'sı düzenlenen Liderler Zirvesi öncesi bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İngiltere ile Norveç arasında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde el sıkıştı. İkilinin arasındaki esprili diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Sky News'ün haberine göre, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Starmer ile Store, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Ülkelerinin milli takım formalarını giyen liderler, iki ülke arasında 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde el sıkışarak kameralara poz verdi.

Zirve öncesi sürpriz diyalog! Dünya Kupası atışması olay oldu

"ZAMAN BİZDEN YANA"

Sohbet esnasında Starmer, "Zaman bizden yana." derken Store, "Bekleyin ve görün. Harika bir maç olacak." şeklinde karşılık verdi.

Zirve öncesi sürpriz diyalog! Dünya Kupası atışması olay oldu

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞUYOR

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan samimi diyalog görüntüleri, Ankara'da yoğun diplomasi trafiğinin dikkat çeken anlarından biri oldu. NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkentte bir araya gelen liderler; savunma harcamaları, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Avrupa'nın güvenliği gibi kritik başlıkları masaya yatırıyor.

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