Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken, vatandaşların gündeminde resmi tatil takvimi yer alıyor. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği ve resmi tatil kapsamında olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yaklaşılırken, resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonunu yıllık izinle birleştirmeyi planlayan çalışanlar ise izin kullanmaları halinde 5 günlük tatil yapma imkânı elde edebilecek.

15 temmuz tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.



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