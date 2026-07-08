İspanya, ABD Başkanı Trump’ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde savurduğu "ticareti tamamen kesme" tehdidine cevap verdi. Kararı oldukça sakin karşıladıklarını belirten Madrid hükümeti, ABD ile güçlü ekonomik ve kültürel ilişkileri sürdürmekte kararlı olduklarını duyurdu.

Ankara’daki NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’yı "berbat bir ortak" olarak nitelendirip ticareti tamamen kesme tehdidinde bulunmasının ardından Madrid yönetiminden ilk cevap geldi.

İspanya hükümet kaynakları, Trump'ın savunma harcamaları ve İran savaşına destek verilmemesi gerekçesiyle savurduğ tehdidi "sakin ve normal" bir şekilde karşıladıklarını iletti.

Madrid’den yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Amerika Birleşik Devletleri ile muhteşem bir sosyal, kültürel ve ekonomik ilişki sürdürmektedir. Bu durumun gelecekte de değişmesi gibi bir niyetimiz kesinlikle bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

İspanya’dan Trump’ın tehditlerine ilk cevap! "Sakin karşılıyoruz"

SANCHEZ CEVAP VERECEK

NATO Ankara Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, öğleden sonra düzenleyeceği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına cevap vermesi bekleniyor.

Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, İspanya için "umutsuz vaka" yakıştırması yaparak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bu ülke ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talimatını vermişti.

Trump, "Artık İspanya ile herhangi bir ticari iş yapmak istemiyoruz. İspanya berbat bir NATO müttefiki. Katılım sağlamıyorlar, ödeme yapmıyorlar. İspanya ile hiçbir işim olsun istemiyorum. Lütfen İspanya ile tüm ticareti kesin, ziyaretler de dahil. Onlarla hiçbir işimiz olsun istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticareti kesmekle tehdit etmişti.

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