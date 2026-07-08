25 suç kaydı var, 18’den küçük! Saniyeler içinde çanta çalıyor, otelleri mesken tutan hırsız kamerada!
İstanbul’da otel müşterisi turistlerin çantalarını alarak döviz, altın takı ve pasaport çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14, diğerinin ise 25 suç kaydı olduğu öğrenildi. Bir şüphelinin ise yaşının 18’den küçük olduğu kayıtlara geçti.
- Şüpheliler, Fatih ve Beyoğlu'ndaki otellerin restoranlarında yankesicilik yöntemiyle turistlerin çantalarını çaldı.
- Güvenlik kameralarına yakalanan biri çocuk 2 şüpheli tespit edildi.
- Şüphelilerin farklı tarihlerde 3 otelde döviz, altın takı ve pasaport çaldığı belirlendi.
- Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 suç kaydı bulunuyordu.
- Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul’un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yer alan otellerin restoranlarında müşterilerin çantalarını çalan hırsızlar, yakayı ele verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Beyoğlu’nda bulunan otellerin restoranlarında meydana gelen yankesicilik olaylarını yakın takibe aldı.
DÖVİZ, ALTIN, PASAPORT ÇALMIŞLAR
Turistleri hedef alarak çantalarını çalan biri çocuk 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 otelde yankesicilik yöntemiyle çok sayıda döviz, altın takı ve pasaport çaldıkları tespit edildi.
25 SUÇ KAYDI VAR
Kimlikleri belirlenen F.Ö. ve D.B, Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö.’nün 14 suç kaydı, 18 yaşından küçük hırsızlık şüphelisi kız D.B.’nin ise 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.