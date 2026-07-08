İstanbul’da otel müşterisi turistlerin çantalarını alarak döviz, altın takı ve pasaport çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14, diğerinin ise 25 suç kaydı olduğu öğrenildi. Bir şüphelinin ise yaşının 18’den küçük olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul’un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yer alan otellerin restoranlarında müşterilerin çantalarını çalan hırsızlar, yakayı ele verdi.

25 suç kaydı var, 18’den küçük! Saniyeler içinde çanta çalıyor, otelleri mesken tutan hırsız kamera!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Beyoğlu’nda bulunan otellerin restoranlarında meydana gelen yankesicilik olaylarını yakın takibe aldı.

25 suç kaydı var, 18’den küçük! Saniyeler içinde çanta çalıyor, otelleri mesken tutan hırsız kamera!

DÖVİZ, ALTIN, PASAPORT ÇALMIŞLAR

Turistleri hedef alarak çantalarını çalan biri çocuk 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 otelde yankesicilik yöntemiyle çok sayıda döviz, altın takı ve pasaport çaldıkları tespit edildi.

25 suç kaydı var, 18’den küçük! Saniyeler içinde çanta çalıyor, otelleri mesken tutan hırsız kamera!

25 SUÇ KAYDI VAR

Kimlikleri belirlenen F.Ö. ve D.B, Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö.’nün 14 suç kaydı, 18 yaşından küçük hırsızlık şüphelisi kız D.B.’nin ise 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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