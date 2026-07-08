Usta tiyatro sanatçısı Ruhsar Gültekin sağlık sorunu haberleriyle gündem geldi. Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran oyuncunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Peki, Ruhsar Gültekin kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetlerini ilk etapta migren atağı sanan Gültekin'in hastanede yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği, ilk kanamanın ise kendiliğinden durduğu belirlendi.

Tedavisi Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde sürerken ikinci kez beyin kanaması geçiren oyuncu acil olarak ameliyata alındı. Dün akşam gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi. Doktorların gözetiminde yoğun bakımda tutulan Gültekin'in, kritik kabul edilen 48 saatlik sürecin sorunsuz tamamlanmasının ardından uyandırılması planlanıyor.

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Ruhsar Gültekin, 30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, tiyatro eğitiminin ardından televizyon ve sahne projelerinde rol aldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca farklı türlerde birçok yapımda yer alan Gültekin, başarılı performanslarıyla tanındı.

Paylaşılan filmografi bilgilerine göre Ruhsar Gültekin'in yer aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Yeter Anne (2002) – Dilek

Sayın Bakanım (2004) – Melahat

Organik Aşk (2018) – Suzan

Senden Daha Güzel (2022) – Aysen

Haberle İlgili Daha Fazlası