Muğla'da bir şahsın balkonunda mangal hazırlığı yaptığı sırada tüp patladı. Evde yangın çıkarken olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Sarıana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı!

EKİPLER KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Balkonda mangal yapan adam evi yaktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Balkonda mangal yapan adam evi yaktı!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası