Balkonda mangal yapan adam evi yaktı!
Muğla'da bir şahsın balkonunda mangal hazırlığı yaptığı sırada tüp patladı. Evde yangın çıkarken olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.
Balkonda mangal yapan adam evi yaktı!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılması sırasında tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
- Patlamanın ardından çıkan yangında bazı evlerin camları kırıldı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
- Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
- Dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Sarıana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı.
EKİPLER KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
