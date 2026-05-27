Alvaro Morata'dan gündem olan Galatasaray mesajı: Bu bilgi yanlış!
Galatasaray'ın Şubat 2025'te Milan'dan 6 milyon euroya kiraladığı ve Ağustos 2025'te sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla (kulüp 5,6 milyon euro kazandı) feshettiği Alvaro Morata, hakkında çıkan bir haberi yalanladı. İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini vurguladı.
Alvaro Morata'dan gündem olan Galatasaray mesajı: ...
Alvaro Morata, Galatasaray ile ilgili sosyal medyada çıkan yanlış bir habere tepki göstererek, sarı-kırmızılı takımda oynamanın kariyerindeki en güzel şeylerden biri olduğunu vurguladı.
- Morata, 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralık transfer olmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Como'ya imza atmıştı.
- Sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan yanlış bir paylaşımı alıntılayan İspanyol golcü, Galatasaray ile ilgili bir açıklama yaptı.
- Morata, bu paylaşımı yapan kişiyi, pek kazanamayan ve hayal kırıklığına uğramış bir takımın taraftarı olarak nitelendirdi.
Galatasaray'a 2024-2025 sezonunun devre arasında kiralık transfer olan ve geçtiğimiz ağustos ayında Como'ya imza atan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYLERDEN"
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir gönderiyi alıntılayan 33 yaşındaki İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını vurguladı.
Morata, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.
