Galatasaray'ın Şubat 2025'te Milan'dan 6 milyon euroya kiraladığı ve Ağustos 2025'te sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla (kulüp 5,6 milyon euro kazandı) feshettiği Alvaro Morata, hakkında çıkan bir haberi yalanladı. İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini vurguladı.

Galatasaray'a 2024-2025 sezonunun devre arasında kiralık transfer olan ve geçtiğimiz ağustos ayında Como'ya imza atan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Alvaro Morata'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYLERDEN"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir gönderiyi alıntılayan 33 yaşındaki İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını vurguladı.

Morata, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Morata'nın sosyal medya paylaşımı

Haberle İlgili Daha Fazlası