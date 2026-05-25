Serie A'da sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini alan Como'nun, Milan'dan sezon başında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla (maç sayısı, Como'nun ligde kalması) kiraladığı Alvaro Morata ile yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor.

İtalyan kulübü Como, performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Alvaro Morata'ya veda etmeye hazırlanıyor. Deneyimli santrfor, Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun ikinci devresinde forma giymişti.

COMO'NUN MORATA PLANI

Sporx'in Calciomertaco'dan aktardığı habere göre; Morata'nın Como'ya transferinde zorunlu opsiyon maddesi devreye girdi ve 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzadı. Ancak Como, Morata'yı takımda tutmayı düşünmüyor.

Galatasaray ile sözleşmesi Ağustos 2025'te karşılıklı feshedilen Alvaro Morata, bonservisini elinde bulunduran Milan'a dönmüştü.

30 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Morata, Como formasıyla 30 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, etkisiz performansının ardından İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosunda yer almadı.

