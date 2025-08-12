Morata'dan veda mesajında Galatasaray yönetimine olay sözler: Açıklanan rakam doğru değil

Milan'dan kiralık geldiği Galatasaray'da 16 maça çıkıp, 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Alvaro Morata, sarı-kırmızılılar ile Milan ve Como arasında günlerdir süren görüşmeler sonucu İtalya'ya geri döndü. Coma'ya imza atan yıldız golcü, sarı-kırmızılı taraftarlara veda ederken, kulüple ilgili sözleri gündem oldu.

"SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Alvaro Morata'nın dikkat çeken açıklaması şöyle:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı; bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren kendimi hoş karşılanmış hissettirdiniz ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü desteklerden biriydi.

Maalesef kulüpteki deneyimim hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Verilen sözün ve temel değerlere saygının yerine getirilmediği anlar oldu.

Son ana kadar verilen sözler tutulmadı; öyle ki, maaşımın bir kısmından ve işimle kazandığım diğer sözleşmesel haklarımdan (yayınlanan rakam doğru değil) vazgeçmek zorunda kaldım.

"KABUL EDİLEMEZ"

Benim için hayatta ve işte, her bireyin haklarına saygı gibi asla çiğnenmemesi gereken ilkeler vardır. Kazanılanın tanınmaması ve telafi edilmemesi, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum, ancak taraftarlara olan bitenin gerçek açıklamasını yapmanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri her zaman kalbimde olacaksınız ve size bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum.

Teknik direktörümüze ve harika ekibine de özel bir teşekkür borçluyum. Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve antrenman tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."