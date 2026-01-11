Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan kar yağışı, Trakya ve Çanakkale’de etkisini gösterdi. Aniden düşen sıcaklıklarla birlikte Malkara ve çevresi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yurda Balkanlardan giriş yaptı, Trakya'da etkisini gösterdi. Aniden düşen sıcaklıklar bir anda her yeri beyaza bürürken, İstanbul yolunda olan kar, Tekirdağ'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar adım adım İstanbula geliyor! Bir anda her yer beyaza büründü

KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜYÜ GİYDİ

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Malkara’da kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İlçe genelinde sokaklar, parklar ve yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü. İlçenin köklü mahallelerinden Gazibey Mahallesi ile 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda ağaçların ve yürüyüş yollarının karla kaplanması adeta kış masalını andıran manzaralar sundu.

Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde ise kar yağışı sokaklara sessiz ve huzurlu bir atmosfer kazandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan evler ve yollar, ilçede kışın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE'DE DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çanakkale'nin ilçelerinde beklenen kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yenice, Çan ve Lapseki ilçelerinde etkili olan kar yağışı, doğanın üzerine adeta bir örtü gibi serildi.

Beyaz örtü altında kalan doğada kartpostallık görüntüler oluştu.

