Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde eğitime yarın 1 gün ara verildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan bazı personel de idari izinli sayılacak.

Ordu Valiliği, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, iç kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kar ve buzlanmanın oluşturabileceği riskler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

