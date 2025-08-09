Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle Gaziantep FK deplasmanından 3'lık galibiyetle ayrıldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sadece Victor Osimhen'e 75 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılıların kadro kalitesine dikkat çekti.

"HER YIL BİRAZ DAHA MAKAS AÇILIYOR"

HT Spor'da maçı değerlendiren Dilmen, "Süper Lig, Rekabet Kurumu'nun el atması gereken bir olay. Her geçen yıl makas açılıyor. Özellikle koronavirüs döneminde oyun kurallarında sporcu sağlığı adı altında 5 değişiklik hakkına gidildi. Bence bu tekrardan masaya yatırılmalı. Ekonomik olarak üst düzey kulüpler ile Anadolu kulüpleri arasında müthiş bir fark var. Gaziantep FK'nin kulübesiyle Galatasaray'ın kulübesi veya Antalyaspor'un kulübesiyle Fenerbahçe'nin kulübesi... Kulüpler arasında büyük uçurum oldu" dedi.

"HAFTAYA OSİIMHEN, 3 HAFTA SONRA ICARDI OYUNA GİRECEK"

Eski milli futbolcu, "Kaleci hariç 5 oyuncu değişikliği olduğu zaman sistem de kalmıyor. İyi oyuncular girdiği zaman sistem problemi pek arızaya neden olmaz. Şimdi Zaniolo oyuna giriyor, haftaya Osimhen girecek, 3 hafta sonra Icardi girecek. Diğer takımlarda bu mümkün değil" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN 10 DEPLASMANI KALDI"

Yeni sezon fikstürüne de değinen Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımız zaman, mesela Galatasaray bu yıl İstanbul dışına 10 kez gidecek. Hatta birisi İstanbul dışı da değil, otobüsle 45-50 dakikada Kocaeli'ne gidecek. Gaziantep FK'den sonra 10 deplasmanı kaldı Galatasaray'ın. 7 tane İstanbul takımı var. Gaziantep 17 deplasmana gidecek, burada da bir uçurum var" ifadelerini kullandı.