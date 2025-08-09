Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla kazandığı Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile diğer kulüpler arasındaki kadro farkına vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle Gaziantep FK deplasmanından 3'lık galibiyetle ayrıldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sadece Victor Osimhen'e 75 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılıların kadro kalitesine dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atsın! - 1. Resim

"HER YIL BİRAZ DAHA MAKAS AÇILIYOR"

HT Spor'da maçı değerlendiren Dilmen, "Süper Lig, Rekabet Kurumu'nun el atması gereken bir olay. Her geçen yıl makas açılıyor. Özellikle koronavirüs döneminde oyun kurallarında sporcu sağlığı adı altında 5 değişiklik hakkına gidildi. Bence bu tekrardan masaya yatırılmalı. Ekonomik olarak üst düzey kulüpler ile Anadolu kulüpleri arasında müthiş bir fark var. Gaziantep FK'nin kulübesiyle Galatasaray'ın kulübesi veya Antalyaspor'un kulübesiyle Fenerbahçe'nin kulübesi... Kulüpler arasında büyük uçurum oldu" dedi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atsın! - 2. Resim

"HAFTAYA OSİIMHEN, 3 HAFTA SONRA ICARDI OYUNA GİRECEK"

Eski milli futbolcu, "Kaleci hariç 5 oyuncu değişikliği olduğu zaman sistem de kalmıyor. İyi oyuncular girdiği zaman sistem problemi pek arızaya neden olmaz. Şimdi Zaniolo oyuna giriyor, haftaya Osimhen girecek, 3 hafta sonra Icardi girecek. Diğer takımlarda bu mümkün değil" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atsın! - 3. Resim

"GALATASARAY'IN 10 DEPLASMANI KALDI"

Yeni sezon fikstürüne de değinen Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımız zaman, mesela Galatasaray bu yıl İstanbul dışına 10 kez gidecek. Hatta birisi İstanbul dışı da değil, otobüsle 45-50 dakikada Kocaeli'ne gidecek. Gaziantep FK'den sonra 10 deplasmanı kaldı Galatasaray'ın. 7 tane İstanbul takımı var. Gaziantep 17 deplasmana gidecek, burada da bir uçurum var" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atsın! - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Dünyayı ayağa kaldırmalıyızİsrail'in açlık silahının gölgesinde 2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - SporDev bonservis! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi - SporMourinho nihai kararını verdi! Cengiz Ünder sürpriziYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatro - SporYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatroÇıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - Spor"Burada top oynanmaz, hıyar yetişir"Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası - SporSüper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezasıSüper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı... - SporResmi "yabancı" başvurusu! İşte o kulüpler ve yeni sayı...
Sonraki Haber Yükleniyor...