Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (ÇHKO) mensup 5 general, Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) üyeliğinden çıkarıldı.

ULUSAL HALK KONGRESİ’NDEN RESMÎ AÇIKLAMA

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, bu hafta gerçekleştirilen yasama oturumunun ardından meclis üyeliği sona erdirilen isimlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, daha önce Çin Komünist Partisi’nden ihraç edilen Merkezi Askeri Komisyon (MAK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong ile MAK Siyasi Çalışma Dairesi İdari Direktör Yardımcısı Orgeneral Hı Hongcün’ün yanı sıra üç üst düzey askerin daha üyeliğine son verildi.

MECLİSTEN ÇIKARILAN GENERALLER KİMLER?

Üyeliği düşürülen diğer isimler şöyle sıralandı:

MAK Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Başkanı Oramiral Vang Rınhua,



Halk Silahlı Polis Gücü Siyasi Komiseri Orgeneral Cang Hongbin,



MAK Eğitim Dairesi Direktörü Korgeneral Vang Pıng.

PARTİ İHRAÇLARI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hı Veydong ve Hı Hongcün’ün daha önce "disiplin ihlali" ve "görevle bağlantılı suçlar" gerekçesiyle Çin Komünist Partisi’nden ihraç edildiği biliniyordu. Diğer üç generalle ilgili ise ilk resmi değerlendirme bu kararla birlikte yapıldı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Uzun süredir kamuoyunda görünmeyen bu isimlerin Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

