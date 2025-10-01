Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu

Çin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Çin&#039;de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin’de Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın esrarengiz kayboluşu ardından bu kez de partinin önde gelen diplomatlarından Liu Jianchao üç aydır ortada yok. Wall Street Journal, Jianchao’nun disiplin soruşturması kapsamında gözaltına alınmış olabileceğini yazarken, yerine Liu Haixing’in atanması Pekin’de “tasfiye dalgası” iddialarını güçlendirdi.

Çin, Avrupa işlerinde deneyimli bir diplomat olan Liu Haixing’i Komünist Partisi’nin diplomatik organı sayılan Uluslararası İlişkiler Bakanlığı’nın başına atadı. Ancak bu atama, yaklaşık üç aydır ortadan kaybolan selefi Liu Jianchao’nun akıbeti hakkında soru işaretlerini artırdı.

Çin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu - 1. Resim

KAYBOLAN DİPLOMATA NE OLDU?

Pandemi sonrası Çin’in diplomatik açılımının en görünür isimlerinden biri olan Liu Jianchao, Temmuz sonunda yurtdışından döndükten sonra kamuoyuna çıkmadı. 

Wall Street Journal, kendisinin disiplin soruşturması kapsamında gözaltına alınmış olabileceğini yazdı. 

Çin’de 2023’te gizemli bir şekilde ortadan kaybolan dönemin dışişleri bakanı Qin Gang’ın akıbeti hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

YERİNE GELEN İSİM: LİU HAİXİNG

62 yaşındaki Liu Haixing, kariyerinin önemli bölümünü Avrupa’da sürdürdü. Fransa’da kamu yönetimi eğitimi aldı, Çin’in Paris Büyükelçiliği’nde çalıştı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa İşleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Güvenlik Komitesi’nde üst düzey görevler üstlendi.

Liu Jianchao, adı bir dönem yeni dışişleri bakanlığı için geçen güçlü bir diplomattı. Onun kaybolması, Çin lideri Xi Jinping’in “disiplin kampanyası” çerçevesinde parti içindeki tasfiyelerle ilişkilendirilmekte.

2012’den bu yana 6 milyondan fazla bürokrat yolsuzluk ve “uygunsuz davranış” nedeniyle cezalandırıldı. 

Kaynak: Dış Haberler

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor?Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak - Dünyaİsrailli bakandan skandal açıklamaGazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı - DünyaGazze’ye saatler kaldı!Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor - DünyaAvrupa’da vaka sayıları fırlıyor! Covid’in yeni yüzü çıktıFransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı - DünyaHamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladıİsrail, Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı üsse dönüştürüyor! Ada’ya gizlice roketatar getirildi - Dünyaİsrail, Ada’yı Türkiye’ye karşı donatıyor!Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaYolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var
Sonraki Haber Yükleniyor...