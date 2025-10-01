Çin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu

Çin, Avrupa işlerinde deneyimli bir diplomat olan Liu Haixing’i Komünist Partisi’nin diplomatik organı sayılan Uluslararası İlişkiler Bakanlığı’nın başına atadı. Ancak bu atama, yaklaşık üç aydır ortadan kaybolan selefi Liu Jianchao’nun akıbeti hakkında soru işaretlerini artırdı.

KAYBOLAN DİPLOMATA NE OLDU?

Pandemi sonrası Çin’in diplomatik açılımının en görünür isimlerinden biri olan Liu Jianchao, Temmuz sonunda yurtdışından döndükten sonra kamuoyuna çıkmadı.

İlgili Haber Çin ordusunun en güçlü ismi bir anda ortadan kayboldu! Ülke alarma geçti

Wall Street Journal, kendisinin disiplin soruşturması kapsamında gözaltına alınmış olabileceğini yazdı.

Çin’de 2023’te gizemli bir şekilde ortadan kaybolan dönemin dışişleri bakanı Qin Gang’ın akıbeti hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

YERİNE GELEN İSİM: LİU HAİXİNG

62 yaşındaki Liu Haixing, kariyerinin önemli bölümünü Avrupa’da sürdürdü. Fransa’da kamu yönetimi eğitimi aldı, Çin’in Paris Büyükelçiliği’nde çalıştı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa İşleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Güvenlik Komitesi’nde üst düzey görevler üstlendi.

Liu Jianchao, adı bir dönem yeni dışişleri bakanlığı için geçen güçlü bir diplomattı. Onun kaybolması, Çin lideri Xi Jinping’in “disiplin kampanyası” çerçevesinde parti içindeki tasfiyelerle ilişkilendirilmekte.

2012’den bu yana 6 milyondan fazla bürokrat yolsuzluk ve “uygunsuz davranış” nedeniyle cezalandırıldı.