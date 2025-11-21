Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için bir milli sporcunun kadroya dahil olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü televizyoncu ve yapımcı, son olarak boksör Seren Ay Çetin’in yarışmaya katılacağını açıkladı.

Survivor 2026’ya katılacak isimler arasında daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel’in yer aldığı resmen duyurulmuştu. Yarışmanın hayranları, yeni sezon öncesinde ünlülerin kimler olacağını büyük bir merakla takip ediyordu.

MİLLİ BOKSÖR SEREN AY ÇETİN KADRODA

Acun Ilıcalı, Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna dahil olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, “Milli boksörümüz Seren Ay Çetin, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Boks sporunda elde ettiği başarılarla tanınan Seren Ay Çetin’in yarışmaya katılması, Survivor 2026 hayranları tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı. İzleyiciler, deneyimli sporcu ile mücadelelerin ve rekabetin çok daha heyecanlı geçeceğini şimdiden konuşmaya başladı.



