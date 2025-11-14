Survivor 2023’ün şampiyonu Nefise Karatay, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Katıldığı iki sezonda da izleyicilerin hafızasına kazınan Karatay, yıllar sonra merak edilen bir itirafta bulundu. Ayrıca, bu sezon Survivor’a tekrar katılıp katılmayacağı sorusuna da açıklık getirdi.

Survivor tarihine adını altın harflerle yazdıran Nefise Karatay, 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı. 2024 All Star sezonunda Ogeday ile finalde karşılaşan Karatay, yarışmayı ikinci sırada bitirmişti.

“BAŞARILAR DİLERİM DİYENİ HATIRLAMIYORUM”

Yarışmacı olarak stratejik zekası, dayanıklılığı ve oyun yeteneği ile izleyicilerin beğenisini kazanan milli atlet Karatay, Ogeday ile karşı karşıya geldiği final sürecini “Mentalimi sağlam tutsaydım şampiyon olabilirdim. Finalde bir başarılar diyeni bile hatırlamıyorum. Merve, Nagihan, Atakan, Aleyna, Seda Aktuğlu beni destekledi” sözleriyle özetledi.

Fiziksel dayanıklılığı ve disiplinli kişiliği, Survivor performansına büyük katkı sağladı.

“KENDİMDEN ÖDÜN VERMEYE GEREK YOKTU”

Merve Aydın ile yarıştığı dönemde bilerek atış yapmadığını itiraf eden yarışmacı, o anki stratejisini ve nedenleri hakkında şunları söyledi:

“İstatistik düşünmedim, ben bu konuyu yalanlamıyorum. Oraya atmamam için kör olmam lazım. Evet bilerek atmadım. Bunu verdiğim röportajda da söyledim. Yaptığım bir hataydı, kendimden ödün vermeye gerek yoktu. Bahsettiğimiz kişi zaten Merve Aydın. O gün ne olduğunu hatırlamıyorum. 2-2 yapalım dedik ve onu da bariz belli ettik.”

Survivor Nefise Karatay, stratejik zekası, dayanıklılığı ve oyun yeteneğiyle dikkat çekti.

SURVIVOR’A YEŞİL IŞIK: GİTMEK İSTERİM

Survivor 2026 için geri sayım devam ederken, Nefise Karatay’dan yarışmaya katılacağı yönünde sinyaller geldi. Panorama Podcast’e konuk olan Nefise, ‘Survivor 2026’ya katılacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Karatay, “Hayırlısı bakalım. Bilmiyorum. Umarım olur. İsterim gitmek olursa” dedi.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay: Yeniden Survivor'a gitmek isterim.

SURVIVOR 2026’DA KİMLER VAR?

2026 Survivor kadrosu şekillenmeye başladı. Şu ana kadar yarışmaya katılacak isimler arasında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat’ın yer alacağı kesinleşti.

