Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün taziye mesajında, "Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Sarı-kırmızlı kulübün mesajında ise "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

