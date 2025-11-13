Survivor 2026 için geri sayım devam ederken, kadro da yavaş yavaş şekilleniyor. Acun Ilıcalı, yaptığı son açıklamada "Bugün bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz" dedi.

Survivor 2026, 'ünlüler-all star' formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. TV8'in vazgeçilmez programı için geri sayım sürerken, yarışacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Survivor Panorama yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, "Acun abi bu sene çok önem veriyor. Sürpriz isimler olacak" diyerek heyecanı artırmış ve bu sezon programın iddialı olduğunu vurgulamıştı.

"VOLEYBOL EFSANESİ İLE ANLAŞMA YAPTIK"

Acun Ilıcalı ise dün akşam katılığı 'Yan Yana' filminin galasında Survivor'a dair önemli bir açıklamada bulundu. "Survivor seçmelerinden geliyorum" diyen Ilıcalı şöyle konuştu:

''Bu sene çok iddialıyız. Uzun zamandır All Star-Ünlüler formatında yapmıyorduk programı. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz.''

Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Altunkaya

İŞTE AÇIKLANAN İSİMLER

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası