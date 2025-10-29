Survivor 2026 kadrosuna sürpriz isim! Acun Ilıcalı üçüncü yarışmacıyı açıkladı

Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yıllardır ekrana gelen programda bu sezon kimlerin yarışacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026'ya katılacak bir ismi daha açıkladı.

Acun Ilıcalı, şarkıcı Bayhan ve Keremcen'in ardından İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın da Survivor 2026'da yer alacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum."

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan duyuru, hem Survivor takipçilerini hem de Dilan Çıtak hayranlarını heyecanlandırdı.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 tarihi İstanbul doğumlu olan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses'tir.

2003 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi müzik programında yüzde 50 burslu okumuştur. Lise eğitimi süresince keman, piyano ve şan eğitimleri alarak kendini geliştirmiştir. Okul süresi boyunca çoğu korolarda yer alan Dilan Tatlıses bazı caz orkestralarında solistlik yapmıştır.

Üniversite eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı‘nda tamamlayarak 2011 senesinde kendini geliştirmek adına müzik ve dil eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir ve burada yaklaşık 1 sene boyunca yaşamıştır.



Berklee College Of Music öğrencileri ile birlikte ABD’de konserler verdi.Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile 4 sene süren ilişkisini 11 Ekim 2022 tarihinde resmiyete geçirerek evlenmiştir. Geçmiş zamanlarda İskender paydaşa ait zamansız şarkılar grubunda vokalistlik yapmıştır. Günümüzde piyano ve keman üzerine müzik eğitimi vermektedir.