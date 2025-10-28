Rekor ücretin adresi belli oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni yatırım rotası ortaya çıktı

Televizyon ekranlarının en çok kazanan isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu’nun, yeni dizisinden bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi. Bu rakam, ünlü oyuncuyu Türk televizyon tarihinin en yüksek ücret alan isimleri arasına soktu.

“BALAT VE TARLABAŞI ONUN, YENİ HEDEFİ…”

Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu’nun yatırım tercihleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dağıstanlı, başarılı oyuncunun birikimlerini gayrimenkul ve arazi yatırımlarına yönelttiğini belirterek, “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı, yazısında İmirzalıoğlu’nun yeni yatırım rotasını da açıkladı:

“Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…”

YATIRIM STRATEJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kenan İmirzalıoğlu’nun şehre yakın, hızla değer kazanan bölgelerde yaptığı yatırımlar, birçok takipçisi tarafından “akıllı bir ticari hamle” olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun gayrimenkul yatırımlarını uzun vadeli planlarla yürüttüğü ve özellikle altyapı ve ulaşım projeleriyle gelişen bölgeleri tercih ettiği konuşuluyor.

Bazı yorumcular, İmirzalıoğlu’nun sektördeki tecrübesini sadece oyunculukla sınırlamadığını, iş dünyasında da oldukça bilinçli adımlar attığını dile getiriyor.